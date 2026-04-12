Conte non molla lo Scudetto: "Il sogno non è spento. Il primo gol? Ecco cosa ho detto ai ragazzi"

Conte sul primo gol: "Ecco cosa ho detto ai ragazzi"

"Io arrabbiato per il gol in avvio? Non c'è da commentare, è talmente evidente... Queste situazioni le proviamo tante volte, poi ci sta il momento e le partite, un po' tutto. Dispiace perché sapevamo che avremmo trovato una squadra a blocco bassissimo. Io gliel'ho detto ai ragazzi a fine partita: ci sono cose leggerissime tra chi vince e chi no. L'approccio doveva essere più attento, prendere gol dopo 30 secondi così... Loro hanno fatto giustamente le barricate, ho poco da rimproverare alla squadra, non è semplice giocare negli ultimi 30 metri e non prendere ripartenze. L'ultima occasione di Elmas è stata clamorosa. È un punto che muove la classifica, i ragazzi ce l'hanno messa tutta, ho poco da rimproverargli. C'è un filo leggero tra vinci e non vinci, non dovevamo permettere al Parma di andare in vantaggio".

Conte sullo Scudetto: "Il sogno non è spento"

"Scudetto? Il sogno non è spento: mancano sei partite, l'Inter deve giocare. Anche se vedendo i suoi numeri, sicuramente era un sogno bello ardito da fare. Noi continuiamo a fare quello che stiamo facendo. Veniamo da cinque vittorie, oggi abbiamo pareggiato. Dispiace perché avremmo potuto mettere altri due punti in più per la Champions e per avvicinarci all'Inter, che stasera gioca col Como. Noi continuiamo al massimo, mancano sei partite. Sappiamo cos'è stato questo campionato, ne siamo orgogliosi e continuiamo su questa strada".