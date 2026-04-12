- 1'Gabriel Strefezza (ass. : N. Elphege)
Parma-Napoli diretta Serie A: segui il match tra Cuesta e Conte al Tardini LIVE
Il Napoli cerca il sesto successo consecutivo in campionato oggi nella sfida contro il Parma. Allo stadio Tardini la squadra di Antonio Conte può cercare di avvicinarsi all'Inter capolista in Serie A, a sette lunghezze di distanza, e aumentare i due punti di vantaggio dal Milan, dopo la sconfitta di ieri di Allegri di ieri contro l'Udinese per 3-0. Non sarà una trasferta facile però per gli azzurri con i padroni di casa allenati da Cuesta che lo scorso sabato hanno pareggiato contro la Lazio all'Olimpico. Segui tutto il pre e post partita con le parole dei protagonisti con la diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio.
15:38
37' - il Parma soffre
Gran cross dal fondo di De Bruyne, Hojlund di testa non ci arriva
15:33
30' - angolo Parma
La ripartenza sorprende gli azzurri con Nicolussi Caviglia che mira in porta ma prende erroneamente Milinkovic-Savic. Il pallone era comunque già uscito
15:30
29' - guizzo Napoli
Olivera che tenta il cross per Politano, perfetto però Valeri in chiusura
15:24
24' - fallo su Hojlund
Il danese interviene su Nicolussi Caviglia e l'arbitro fischia la punizione
15:23
21' - para tutto Suzuki
Il Parma ora si difende nella propria area: Anguissa e Spinazzola molto aggressivi, cercano continuamente di lottare su ogni pallone per servire Hojlund. Attento ad anticipare sempre e a parare tutti i tentativi il portiere giappo-statunitense
15:17
15' - scintille tra Juan Jesus e Strefezza
Tra i due brasiliani c'è tanto nervosismo per l'intervento duro del calciatore del napoli, i ducali chiedevano fallo. L'arbitro lascia correre ma insiste per un chiarimento tra i calciatori
15:14
12' - Napoli pericoloso
Cross pungente sulla sinistra dell'area, ma Spinazzola non riesce a coordinarsi per il tiro
15:13
11' - il Napoli prova a reagire
La squadra di Conte cerca rivalsa dopo l'avvio da incubo del match e lo fa con le ripartenze di De Bruyne e Hojlund
15:10
Pellegrino assente nel Parma
Mateo Pellegrino salterà questo match per squalifica; dal suo esordio in Serie A (dal 22 febbraio 2025), l'argentino è l'unico attaccante ad aver disputato tutte le partite della sua squadra nel torneo (44 su 44 del Parma), tra le formazioni presenti in entrambi i campionati
15:02
**Parma in vantaggio**
Il lancio lungo di Corvi per Elphege bravo ad anticipare nel duello aereo sia Buongiorno che Juan Jesus e poi a trovare Strefezza: è subito festa al Tardini. Il Napoli annichilito dopo 35''
15:00
**1' - inizia Parma-Napoli**
Marco Di Bello della sezione di Brindisi è l'arbitro della gara. Con lui ci saranno Rossi e Mastrodonato ad assisterlo sulle corsie. Collu quarto uomo, Abisso e Marini rispettivamente al VAR ed all'AVAR
14:58
Tutto pronto al Tardini
Squadre in campo, risuona l'Inno della Serie A
14:50
Cuesta: "Proveremo a fare gol"
"Avremo bisogno di fare molte cose per portare il risultato a casa, dobbiamo essere bravi a gestire la palla per creare occasioni e fare gol. Elphege? Lui deve essere se stesso, le sue caratteristiche sono diverse da quelle di Pellegrino, può attaccare la profondità e allungare gli avversari. Deve sfruttare questa occasione, le sue caratteristiche devono aiutarci. Si è allenato bene, siamo convinti che ci darà una mano. Sono caratteristiche diverse quelle di Pellegrino. Quando devi fare scelte in attacco hai bisogno anche di profondità per provare a creare superiorità numerica dentro. Oggi per le caratteristiche dei giocatori che abbiamo, abbiamo scelto di scegliere un profilo più da punta"
14:45
Conte: "Obiettivo Champions, sarà difficile"
"La testa deve essere quella giusta, abbiamo un obiettivo da conquistare che è la qualificazione in Champions League. Siamo al secondo posto, è inevitabile guardare anche chi ci sta davanti, sapendo che chi è davanti dipende da se stesso. Bisogneremo avere pazienza, qualità nel giro palla negli spazi chiusi. Ci siamo allenati molto sotto questo punto di vista, sicuramente servirà pazienza e bisognerà non perdere l’equilibrio. Quando non riesci a trovare il gol sei portato ad andare avanti con tanti giocatori e si rischiano ripartenza letali. Oggi è una delle sette gare restanti, qualsiasi risultato accadrà si potrà dire lo stesso la settimana prossima. Col Parma abbiamo sempre trovato difficoltà con me in panchina, se vedo le statistiche vedo le difficoltà incontrate nel fare gol a questa squadra. Oggi ci aspetta un impegno molto difficile"
14:40
De Bruyne: Mi senti bene, pensiamo a vincere"
"Mi sento bene per il momento, ho avuto altri infortuni e e sono sempre tornato. Non è mai facile rientrare, ma mi sento bene. Mi sento tranquillo, dobbiamo pensare a noi e provare a vincere più gare possibili. Questo è il nostro lavoro. Ogni tanto sei avanti, ogni tanto sei indietro. Dobbiamo sperare che l’Inter faccia qualche errore e noi vincere sempre"
14:35
Certezza Politano
Matteo Politano ha preso parte a quattro reti nelle sue ultime quattro presenze di campionato (2G+2A), tante quante partecipazioni nelle sue precedenti 28 gare in Serie A. Il classe '93 potrebbe segnare in due match di fila in campionato a distanza di due anni, ovvero dall'aprile 2024 - contro il Parma, però, Politano vanta una sola rete in otto match giocati nel massimo torneo (a Napoli il 31 gennaio 2021)
14:25
Due vittorie e due pareggi tra i due club
Equilibrio perfetto nelle ultime sei gare al Tardini tra Parma e Napoli in Serie A: due vittorie per parte e due pareggi - dopo che i partenopei avevano ottenuto quattro successi e un pareggio nelle precedenti cinque sfide in casa degli emiliani nel massimo campionato.
14:15
De Laurentiis: “Sembra un attore”. A quale giocatore del Napoli si riferisce?
«Il quarto scudetto è stato più bello del terzo: un thriller, non una sorpresa, mentre il terzo era scritto». È uno degli stralci della chiacchierata di Aurelio De Laurentiis con la CBS. Il presidente è a Los Angeles e assisterà dagli States anche alla partita contro il Parma. «Vincere il secondo titolo mi ha emozionato molto: fino alla fine è stato come vivere un casino! Incredibile»...
14:10
Parma, la formazione ufficiale di Cuesta
PARMA (3-5-2): Suzuki, Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabe, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Elpeghe
14:05
Napoli, le scelte ufficiali di Conte
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund
14:00
Il precedente
Parma e Napoli hanno pareggiato le ultime due sfide di campionato (entrambe per 0-0, lo scorso 14 gennaio al Maradona e il 18 maggio 2025 al Tardini); le due formazioni potrebbero registrare tre pareggi di fila per la prima volta in Serie A
13:55
Quando c’è lui… I numeri del Napoli con De Bruyne dicono tutto
Il Napoli è reduce da cinque vittorie consecutive in campionato, di cui quattro su quattro da quando Kevin De Bruyne è tornato dopo l’infortunio: Torino, Lecce, Cagliari, Milan. Un caso? Può darsi, magari, chissà. O forse no, considerando il calibro del personaggio e il sostegno delle statistiche: la squadra di Conte vanta il 73,3% di vittorie stagionali in tutte le competizioni con KDB in campo, undici su quindici partite, mentre senza di lui la media crolla al 46%, tredici su ventotto...
13:50
Parma-Napoli, dove vederla in tv
Parma-Napoli sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Stadio Ennio Tardini di Parma (Emilia-Romagna)