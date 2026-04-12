Parma-Napoli diretta Serie A: segui il match tra Cuesta e Conte al Tardini LIVE

Il Napoli cerca il sesto successo consecutivo in campionato oggi nella sfida contro il Parma. Allo stadio Tardini la squadra di Antonio Conte può cercare di avvicinarsi all' Inter capolista in Serie A, a sette lunghezze di distanza, e aumentare i due punti di vantaggio dal Milan , dopo la sconfitta di ieri di Allegri di ieri contro l'Udinese per 3-0 . Non sarà una trasferta facile però per gli azzurri con i padroni di casa allenati da Cuesta che lo scorso sabato hanno pareggiato contro la Lazio all'Olimpico. Segui tutto il pre e post partita con le parole dei protagonisti con la diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio .

Marco Di Bello della sezione di Brindisi è l'arbitro della gara. Con lui ci saranno Rossi e Mastrodonato ad assisterlo sulle corsie. Collu quarto uomo, Abisso e Marini rispettivamente al VAR ed all'AVAR

14:58

Tutto pronto al Tardini

Squadre in campo, risuona l'Inno della Serie A

14:50

Cuesta: "Proveremo a fare gol"

"Avremo bisogno di fare molte cose per portare il risultato a casa, dobbiamo essere bravi a gestire la palla per creare occasioni e fare gol. Elphege? Lui deve essere se stesso, le sue caratteristiche sono diverse da quelle di Pellegrino, può attaccare la profondità e allungare gli avversari. Deve sfruttare questa occasione, le sue caratteristiche devono aiutarci. Si è allenato bene, siamo convinti che ci darà una mano. Sono caratteristiche diverse quelle di Pellegrino. Quando devi fare scelte in attacco hai bisogno anche di profondità per provare a creare superiorità numerica dentro. Oggi per le caratteristiche dei giocatori che abbiamo, abbiamo scelto di scegliere un profilo più da punta"

14:45

Conte: "Obiettivo Champions, sarà difficile"

"La testa deve essere quella giusta, abbiamo un obiettivo da conquistare che è la qualificazione in Champions League. Siamo al secondo posto, è inevitabile guardare anche chi ci sta davanti, sapendo che chi è davanti dipende da se stesso. Bisogneremo avere pazienza, qualità nel giro palla negli spazi chiusi. Ci siamo allenati molto sotto questo punto di vista, sicuramente servirà pazienza e bisognerà non perdere l’equilibrio. Quando non riesci a trovare il gol sei portato ad andare avanti con tanti giocatori e si rischiano ripartenza letali. Oggi è una delle sette gare restanti, qualsiasi risultato accadrà si potrà dire lo stesso la settimana prossima. Col Parma abbiamo sempre trovato difficoltà con me in panchina, se vedo le statistiche vedo le difficoltà incontrate nel fare gol a questa squadra. Oggi ci aspetta un impegno molto difficile"

14:40

De Bruyne: Mi senti bene, pensiamo a vincere"

"Mi sento bene per il momento, ho avuto altri infortuni e e sono sempre tornato. Non è mai facile rientrare, ma mi sento bene. Mi sento tranquillo, dobbiamo pensare a noi e provare a vincere più gare possibili. Questo è il nostro lavoro. Ogni tanto sei avanti, ogni tanto sei indietro. Dobbiamo sperare che l’Inter faccia qualche errore e noi vincere sempre"