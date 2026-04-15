Conte decide il futuro del Napoli: tutti i nomi dei possibili sostituti per la panchina azzurra

Antonio Conte è l’allenatore del Napoli e, come ha lasciato intendere De Laurentiis , ha la priorità assoluta. Tra l’altro ha un contratto fino al 30 giugno 2027 e a Parma lo ha sottolineato aggiungendo di non aver dato « disponibilità di niente » - a una precisa domanda sulla Nazionale - e di prepararsi a incontrare il presidente « come sempre a fine stagione ». Bene. Che il suo nome possa entrare in una mini lista di candidati insieme con altri, tipo Allegri , è però assolutamente prevedibile: parliamo dei due allenatori che hanno dominato il calcio italiano negli ultimi quindici anni. Ma il tema centrale dell’incontro con De Laurentiis , leggendo le parole di Conte dopo la vittoria contro il Lecce del 14 marzo, sarà un altro: «Ho un contratto triennale e da parte mia c’è assoluta disponibilità a rispettarlo. Incontrerò il presidente per vedere se ci sono i presupposti per continuare insieme. Se non dovesse esserci più sintonia, saluterò con grande affetto. So di portare aspettativa, richiesta... Leggo che le altre si stanno preparando con i fuochi d’artificio. Noi cercheremo di rispondere con i fuochi d’artificio sul campo».

Conte-Napoli, il tema

Presupposti, sintonia, fuochi d’artificio (alias progetto tecnico): il nodo centrale è questo. Ma De Laurentiis e Conte, uniti da stima e amicizia vere, hanno già anticipato i fuochi con le loro dichiarazioni: palese e inevitabile, considerando le ambizioni e il seguito di un club che in quattro stagioni ha conquistato due scudetti, una Supercoppa e centrato quasi tre qualificazioni in Champions. Quasi: per la terza non resta che attendere l’aritmetica, quella che avrebbe dovuto accelerare l’incontro sul futuro. Ma ora le urgenze sono cambiate. Tra una sintonia da confermare e l’eventuale ipotesi Nazionale è consequenziale la necessità del Napoli di agire in fretta: le macerie raccolte dopo lo scudetto 2023 hanno aperto ferite ma anche schiarito menti e arricchito l’esperienza. Tutte le parti in causa hanno legittime aspettative e priorità ma De Laurentiis, foss’anche per storie solo ipotetiche ma non impossibili nel prossimo futuro, ha il dovere di tutelare il Napoli.

Napoli, il piano B

In questo momento l’aria è frizzante, diciamo così: l’intervista di Beverly Hills non è passata inosservata in America, figuriamoci in Italia e a Castel Volturno. E nel frattempo, poiché la vita è una sorpresa ma il calcio non ammette di essere sorpresi, se Conte dovesse decidere di non proseguire o se le parti dovessero decidere insieme di non avvertire più quella famosa sintonia, allora bisognerebbe riaprire un libro che il club ha chiuso in un cassetto: nel caso in cui dovesse anche lui cambiare strada e andare via dalla Roma, è difficile non ripensare a Gasperini, l’uomo che nel 2024 è stato testa a testa con Conte per la panchina del Napoli e che Adl ha già avvicinato più volte.

Proprio come Italiano, tante ottime cose al Bologna. E poi Grosso, vicino alla salvezza con il Sassuolo. E un occhio aperto su Sarri, illustre del passato, non si potrebbe escludere considerando che è in bilico anche la sua situazione alla Lazio. Quanti “se”. Troppi “ma”.