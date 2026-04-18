Conte e De Laurentiis a Napoli: perché l’incontro sul futuro è stato anticipato

Aurelio De Laurentiis è tornato a Napoli e oggi sarà al Maradona per la partita contro la Lazio, dopo aver assistito dalla California alla vittoria contro il Milan, che ha restituito il secondo posto ai suoi, e al pareggio con il Parma che ha aumentato la distanza dall’Inter e dallo scudetto. In maniera quasi definitiva, in attesa dell’aritmetica. Il soggiorno americano del presidente, oltre ad aver offerto la cornice per il conferimento della cittadinanza onoraria di Los Angeles e per la presentazione di “Ag4in”, il film del quarto scudetto, ha segnato anche il suo ritorno alle interviste. E tutte davvero molto interessanti. L’ultima, rilasciata il giorno di Pasqua nella villa di Beverly Hills e pubblicata da “The Athletic”, ha regalato anche lo spunto per il futuro del Napoli: in sintesi, citando e riassumendo le sue parole nell’ambito di un discorso legato all’ipotetica candidatura di Conte per il rilancio della Nazionale, De Laurentiis ha invitato il suo allenatore a chiarire al più presto o anche subito le sue intenzioni sul futuro. In modo da consentirgli, eventualmente, di dedicarsi con agio alla potenziale sostituzione, evitando così di rivivere le problematiche già affrontate e sufficientemente pagate nell’estate 2023, dopo l’addio di Spalletti a fine maggio. Bene. E così, la riunione inizialmente programmata e immaginata a fine stagione sarà inevitabilmente anticipata: l’ipotesi più accreditata, al momento, è che Conte e De Laurentiis si metteranno a sedere faccia a faccia, con il ds Manna e l’ad Chiavelli, dopo la partita contro la Cremonese, ma è davvero difficile sentirsi di escludere che l’incontro possa anche andare in scena nei giorni compresi tra la partita di oggi e quella di venerdì prossimo.