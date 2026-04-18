McTominay alla carica dei 101 giorni: il dato sul lungo digiuno da gol al Maradona

La carica dei 101 giorni di McTominay. Un numero che stona, considerato il contributo che lo scozzese non ha mai smesso di dare alla squadra soprattutto in trasferta, con due gol nelle ultime due partite. Oggi contro la Lazio, Scott tornerà al Maradona con un obiettivo chiaro: ritrovare il gol in casa che manca da cinque partite casalinghe, ovvero dal 7 gennaio contro l’Hellas Verona. Centouno giorni esatti, un digiuno lungo per uno dei giocatori ancora una volta più incisivi della stagione azzurra. Eppure, lontano da Fuorigrotta, Scott non si è mai fermato. Tre gol nelle ultime cinque partite giocate in Serie A, tutti in trasferta: contro il Genoa, prima dell’infortunio, poi in serie al Cagliari e al Parma, a conferma di una continuità che però non è riuscito a replicare davanti a quel pubblico che stravede per lui. Un dato che stride con il peso specifico delle sue prestazioni: inserimenti, fisicità, presenza costante negli ultimi trenta metri. Ma al Maradona, ultimamente, è mancato il guizzo finale nelle cinque partite che ha giocato dal 7 gennaio ad oggi. Non è la prima volta che attraversa un periodo simile. Tra ottobre 2024 e gennaio 2025 aveva già vissuto un digiuno più lungo, sette partite consecutive senza segnare in casa. Poi si era sbloccato, ritrovando ritmo e fiducia nella seconda parte di campionato. È proprio a quel precedente che guarda ora, con la consapevolezza di essere comunque centrale nel sistema di Antonio Conte.