McTominay alla carica dei 101 giorni: il dato sul lungo digiuno da gol al Maradona
La carica dei 101 giorni di McTominay. Un numero che stona, considerato il contributo che lo scozzese non ha mai smesso di dare alla squadra soprattutto in trasferta, con due gol nelle ultime due partite. Oggi contro la Lazio, Scott tornerà al Maradona con un obiettivo chiaro: ritrovare il gol in casa che manca da cinque partite casalinghe, ovvero dal 7 gennaio contro l’Hellas Verona. Centouno giorni esatti, un digiuno lungo per uno dei giocatori ancora una volta più incisivi della stagione azzurra. Eppure, lontano da Fuorigrotta, Scott non si è mai fermato. Tre gol nelle ultime cinque partite giocate in Serie A, tutti in trasferta: contro il Genoa, prima dell’infortunio, poi in serie al Cagliari e al Parma, a conferma di una continuità che però non è riuscito a replicare davanti a quel pubblico che stravede per lui. Un dato che stride con il peso specifico delle sue prestazioni: inserimenti, fisicità, presenza costante negli ultimi trenta metri. Ma al Maradona, ultimamente, è mancato il guizzo finale nelle cinque partite che ha giocato dal 7 gennaio ad oggi. Non è la prima volta che attraversa un periodo simile. Tra ottobre 2024 e gennaio 2025 aveva già vissuto un digiuno più lungo, sette partite consecutive senza segnare in casa. Poi si era sbloccato, ritrovando ritmo e fiducia nella seconda parte di campionato. È proprio a quel precedente che guarda ora, con la consapevolezza di essere comunque centrale nel sistema di Antonio Conte.
Il record di McTominay
Perché al di là dei numeri, McTominay resta un riferimento. Conte gli chiede inserimenti, equilibrio, capacità di accompagnare l’azione senza perdere copertura. Un lavoro spesso invisibile, ma fondamentale per gli equilibri del Napoli. Il gol, in questo senso, è quasi una conseguenza. E poi c’è un altro traguardo personale che resta sullo sfondo. Lo scozzese insegue il suo miglior bottino realizzativo stagionale, un obiettivo alla portata considerando che è a soltanto una rete di distanza dalle 13 della scorsa stagione, quella che l’aveva portato fino a vincere lo scudetto da protagonista e a diventare il miglior giocatore della Serie A. Quest’anno il bilancio dice 8 reti in campionato e 4 in Champions: l’anno scorso, senza coppe europee, arrivò a 12 più una in Coppa Italia. Ritrovare il gol al Maradona significherebbe non solo interrompere il digiuno napoletano, ma anche rilanciarsi nella corsa ai suoi numeri migliori. Contro la Lazio sarà anche questo uno dei temi della partita. Il Napoli cerca punti pesanti e ha bisogno delle sue certezze. McTominay lo è, anche senza gol in casa. Ma dopo 101 giorni, l’attesa comincia a farsi sentire. E il Maradona aspetta il suo ritorno.