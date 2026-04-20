Napoli, torna Lukaku: previsto un confronto con Conte. Cosa può succedere 

NAPOLI - Romelu Lukaku è atterrato ieri sera a Napoli e oggi è atteso al centro sportivo di Castel Volturno. L’ultimo passaggio in azzurro risale allo scorso 20 marzo, durante la trasferta di Cagliari in cui rimase per tutta la partita in panchina: da lì, un mese lontano da Napoli e di lavoro personalizzato in Belgio. Big Rom era partito direttamente dalla Sardegna per Bruxelles, convocato della nazionale di Rudi Garcia per le amichevoli contro Stati Uniti e Messico, ma una volta arrivato in Belgio ha scelto di fermarsi e di non partire per la tournée americana, spiegando nei giorni successivi sui social di avere un problema all’ileopsoas e di non voler mancare di rispetto al Napoli e ai suoi tifosi.

La scelta di Lukaku

Da quel momento si è aperta una situazione delicata. Rom, legato da un contratto con scadenza 2027, ha deciso di proseguire la riabilitazione tra Bruxelles e Anversa, scelta non condivisa dal club, che l’aspettava a Castel Volturno. Il calciatore ha comunque informato quotidianamente il club sul suo percorso e a gestire la diplomazia ci hanno pensato il suo agente Pastorello e il ds Manna. Non sono mancate, però, le conseguenze: due convocazioni saltate e un procedimento disciplinare con multa e l’ipotesi concreta di andare fuori rosa, segnale di uno strappo con Conte e la società.

Il confronto tra Lukaku e Conte

L’ultimo confronto diretto con l’allenatore risale proprio a Cagliari, dove non aveva giocato come contro il Lecce: dopo il gol decisivo al Verona, per lui, solo 6 minuti con il Torino. Oggi il rientro in sede per discutere con Conte, gli staff e ovviamente con il club il percorso da seguire nei prossimi giorni verso il pieno recupero. Possibile anche un confronto diretto con l’allenatore, oltre che con il ds Manna. Lukaku ha il grande obiettivo di disputare il quarto Mondiale della sua carriera.