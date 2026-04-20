Napoli, oggi di nuovo in campo con la novità Rrahmani

Amir Rrahmani si avvia a tornare in campo dall’inizio dopo la panchina di sabato contro la Lazio, la prima dopo sette giornate trascorse a recuperare da un infortunio. Il totem della difesa azzurra, titolare nei due scudetti in tre anni, dovrebbe essere la prima novità di venerdì sera al Maradona contro la Cremonese. Il difensore kosovaro s’era fermato il 15 febbraio contro la Roma: da quel momento sette partite fuori per una lesione di alto grado al bicipite femorale sinistro e la prima convocazione, senza però entrare. In totale, in stagione, ha giocato ventidue partite, di cui sedici in campionato, tre in Champions, due in Supercoppa e una in Coppa Italia.