Napoli e Fondazione Valter Longo per promuovere consapevolezza e prevenzione 

La prevenzione si costruisce nel tempo, a partire dalle piccole decisioni quotidiane. Leonardo Spinazzola , pilastro della SSC Napoli , lo dice chiaramente: con l’aiuto di un nutrizionista si può studiare la strategia vincente per costruire uno stile di vita sano. L'esterno di Conte è stato il protagonista di un messaggio social molto importante per la salute.

Il Napoli al fianco della Fondazione Valter Longo

Scelte personalizzate, pensate in base alle necessità di ciascuno, possono contribuire a contrastare in modo concreto sovrappeso e obesità. SSC Napoli e Fondazione Valter Longo unite, per promuovere consapevolezza e prevenzione.