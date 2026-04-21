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Neres rientra a Napoli: le sue condizioni dopo l'operazione© BARTOLETTI

Neres rientra a Napoli: le sue condizioni dopo l'operazione

Il club ha annunciato il suo ritorno a Castel Volturno dopo l'intervento chirurgico alla caviglia
2 min
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Buone notizie in casa Napoli: David Neres è tornato a Castel Volturno. Il brasiliano aveva lasciato la città dopo l'infortunio rimediato lo scorso 14 gennaio contro il Parma, quando il calciatore era entrato dopo l'intervallo ma Conte era stato costretto a toglierlo prima della fine della partita. A 85 giorni di distanza dall'operazione alla caviglia effetuata a Londra, l'ex Ajax è tornato nel centro sportivo del club per iniziare il suo percorso di riabilitazione. 

Neres torna a Napoli: il bollettino

Questo il resoconto dell'allenamento odierno del Napoli: "SSC Napoli Training Center- Gli azzurri continuano gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, venerdì alle 20:45 contro la Cremonese. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo un lavoro di forza e a seguire una sessione tecnico-tattica. David Neres è rientrato al SSC Napoli Training Center per proseguire il suo percorso di riatletizzazione".

I numeri di Neres

L'obiettivo per il suo rientro sarebbero le ultimissime partite di campionato, ma senza nessuna fretta: dopo il mercato invernale e i vari rientri, il reparto offensivo del Napoli è tornato ad avere alternative valide, complice anche l'esplosione dell'altro brasiliano, Alisson Santos. Neres che fino all'infortunio era stato un pilastro dell'attacco di Conte con 25 presenze tra campionato, Champions, Coppa Italia e Supercoppa Italiana: sei gol e quattro assist fino a gennaio.

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