lunedì 26 gennaio 2026
Napoli, l'annuncio social di Neres dopo l'operazione: "È andato tutto bene!"

L'attaccante brasiliano si è sottoposto a un intervento chirurgico a Londra per il risolvere il problema causato dal recente infortunio alla caviglia: i dettagli
Napoli

Napoli

NAPOLI - Mentre il Napoli giocava allo Stadium il big-match di campionato perso 3-0 contro la Juve, David Neres faceva il tifo per i suoi compagni di squadra da Londra, dove era volato nelle ore precedenti per operarsi e risolvere il problema causato dall'infortunio alla caviglia sinistra accusato nella partita dell'Olimpico contro la Lazio (con successiva ricaduta al Maradona nella sfida conrto il Parma).

Neres, l'annuncio social dopo l'operazione

E proprio dall'Inghilterra è stato lo stesso Neres ad annunciare oggi (26 gennaio) sui social il buon esito dell'intervento chirurgico: "È andato tutto bene! Grazie a mia moglie, che non era solo mia moglie, ma anche il mio medico, fisio...", ha scritto il 28enne attaccante brasiliano in un post su Instagram, a corredo di una foto in cui lo si vede sul lettino dell'ospedale sorridente e al fianco della moglie dopo l'operazione.

La nota del Napoli sul brasiliano

All'annuncio social del calciatore è poi seguito il bollettino medico pubblicato dal Napoli sul proprio sito ufficiale: "David Neres si è sottoposto, nella giornata odierna, a intervento chirurgico alla caviglia sinistra a Londra. L'intervento è perfettamente riuscito - si legge nella nota del club -. Il calciatore azzurro osserverà alcuni giorni di riposo e, successivamente, inizierà il proprio iter riabilitativo".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

