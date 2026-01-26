Napoli, l'annuncio social di Neres dopo l'operazione: "È andato tutto bene!"
NAPOLI - Mentre il Napoli giocava allo Stadium il big-match di campionato perso 3-0 contro la Juve, David Neres faceva il tifo per i suoi compagni di squadra da Londra, dove era volato nelle ore precedenti per operarsi e risolvere il problema causato dall'infortunio alla caviglia sinistra accusato nella partita dell'Olimpico contro la Lazio (con successiva ricaduta al Maradona nella sfida conrto il Parma).
Neres, l'annuncio social dopo l'operazione
E proprio dall'Inghilterra è stato lo stesso Neres ad annunciare oggi (26 gennaio) sui social il buon esito dell'intervento chirurgico: "È andato tutto bene! Grazie a mia moglie, che non era solo mia moglie, ma anche il mio medico, fisio...", ha scritto il 28enne attaccante brasiliano in un post su Instagram, a corredo di una foto in cui lo si vede sul lettino dell'ospedale sorridente e al fianco della moglie dopo l'operazione.
La nota del Napoli sul brasiliano
All'annuncio social del calciatore è poi seguito il bollettino medico pubblicato dal Napoli sul proprio sito ufficiale: "David Neres si è sottoposto, nella giornata odierna, a intervento chirurgico alla caviglia sinistra a Londra. L'intervento è perfettamente riuscito - si legge nella nota del club -. Il calciatore azzurro osserverà alcuni giorni di riposo e, successivamente, inizierà il proprio iter riabilitativo".