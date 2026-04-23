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giovedì 23 aprile 2026
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Napoli, allo stadio si va in paranza

Contro la Cremonese in palio il secondo posto, il Maradona sarà pieno
Mimmo Caratelli
1 min
TagsnapoliMaradonacremonese
Napoli

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Tutte le notizie sulla squadra

Gesù, stadio pieno per Napoli-Cremonese! Si va allo stadio in paranza a scudetto perso, a faccia persa con Parma e Lazio e con l’anno prossimo che nessuno sa come andrà (felicità a momenti e futuro incerto, car

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