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Napoli, Hojlund e il gol non assegnato: protesta social

Secondo la Lega di Serie A contro la Cremonese non è andato a segno il danese ma è stata autorete di Terracciano. Tifosi e allenatori però si 'schierano' con il bomber
Fabio Tarantino
3 min
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NAPOLI - Due giorni di riposo dopo la vittoria contro la Cremonese. Weekend di mare e relax per i giocatori del Napoli e per Conte, che ritroverà tutti domani a Castel Volturno con una doppia seduta, per cominciare a preparare la trasferta contro il Como in programma sabato alle 18.

Hojlund e il relax a Capri dopo Napoli-Cremonese

I giocatori del Napoli ne hanno approfittato per trascorrere del tempo con famiglia e amici e per godersi le bellezze partenopee. Come Politano e Spinazzola, al mare a Procida. Ha fatto lo stesso Hojlund, che ha scelto Capri per il suo fine settimana post-campionato. L’attaccante era in dubbio per la gara di venerdì, ha recuperato in extremis, lavoro importante da parte dello staff medico per permettergli di essere in campo. Dov’è stato protagonista con una prova di spessore e generosità condita dal gol che, però, per la Lega Serie A, non è suo ma autogol di Terracciano. Conclusione secca di Hojlund ma sporcata proprio dal difensore che ha tradito Audero rendendo vano il suo tentativo di intervenire. Autorete, dunque, nonostante il tiro in porta del centravanti.

Protesta social per il gol non assegnato al danese

Incredulo lo stesso Rasmus che sui social, commentando la partita, ha scritto: «Com’è possibile che non abbiano assegnato a me il gol?», scatenando diversi commenti dei tifosi azzurri ma anche dei fantallenatori che speravano che la rete venisse attribuita a lui. Hojlund aveva già segnato due gol all’andata e venerdì voleva ritrovare la firma personale che manca dal 14 marzo contro il Lecce. Poco male, proverà a rifarsi subito, già col Como, d’altronde è a -2 dai sedici gol complessivi in stagione per eguagliare il suo record al primo anno di United.

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