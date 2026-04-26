Napoli, Hojlund e il gol non assegnato: protesta social

Hojlund e il relax a Capri dopo Napoli-Cremonese

I giocatori del Napoli ne hanno approfittato per trascorrere del tempo con famiglia e amici e per godersi le bellezze partenopee. Come Politano e Spinazzola, al mare a Procida. Ha fatto lo stesso Hojlund, che ha scelto Capri per il suo fine settimana post-campionato. L’attaccante era in dubbio per la gara di venerdì, ha recuperato in extremis, lavoro importante da parte dello staff medico per permettergli di essere in campo. Dov’è stato protagonista con una prova di spessore e generosità condita dal gol che, però, per la Lega Serie A, non è suo ma autogol di Terracciano. Conclusione secca di Hojlund ma sporcata proprio dal difensore che ha tradito Audero rendendo vano il suo tentativo di intervenire. Autorete, dunque, nonostante il tiro in porta del centravanti.

Protesta social per il gol non assegnato al danese

Incredulo lo stesso Rasmus che sui social, commentando la partita, ha scritto: «Com’è possibile che non abbiano assegnato a me il gol?», scatenando diversi commenti dei tifosi azzurri ma anche dei fantallenatori che speravano che la rete venisse attribuita a lui. Hojlund aveva già segnato due gol all’andata e venerdì voleva ritrovare la firma personale che manca dal 14 marzo contro il Lecce. Poco male, proverà a rifarsi subito, già col Como, d’altronde è a -2 dai sedici gol complessivi in stagione per eguagliare il suo record al primo anno di United.