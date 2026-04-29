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Milinkovic-Savic sorpreso dai tifosi del Napoli: "C'era una cosa che non mi aspettavo..."

Parola all'estremo difensore serbo, ormai colonna portante della squadra di Antonio Conte: all'orizzonte c'è la sfida con il Como di Fabregas
4 min
TagsMilinkovic-SavicnapoliAntonio Conte
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È anche il Napoli di Vanja Milinkovic-Savic. La squadra di Antonio Conte, reduce dal clean sheet contro la Cremonese, continua a lavorare in vista del prossimo impegno con il Como di Cesc Fabregas, dopo aver ritrovato gol, fiducia e consapevolezza davanti ai propri tifosi. Nonostante l'imminente passaggio di testimone in chiave scudetto, la formazione partenopea è riuscita a convivere con enormi difficoltà nell'arco della stagione, spesso facendo affidamento sulle parate dell'estremo difensore serbo.

Napoli, Milinkovic-Savic: "Le difficoltà ci sono state, ma si superano"

Queste le parole di Vanja Milinkovic-Savic ai microfoni di Radio CRC, emittente partner del Napoli: "Contro la Cremonese abbiamo messo più energia in campo rispetto alla sfida contro la Lazio, penso si sia visto - ha evidenziato il portiere azzurro -. Eravamo più determinati anche nelle ripartenze e davanti la porta. Secondo me questo ha fatto la differenza. Differenze tra difesa a 3 o a 4? Dipende da partita a partita e dall'avversario: riusciamo sempre ad adattarci. Il mio lancio lungo? Facciamo tutto quello che serve in base ai momenti della partita: che sia un passaggio corto o una palla lunga dobbiamo sfruttare ogni momento al meglio. Chiaramente le difficoltà ci sono state in questa stagione, - ha ammesso - qualcuna l'abbiamo sofferta un po' di più, ma si superano. Fa parte del percorso di un campionato, anche se per noi sono state tante quindi è stato un peccato. Comunque ritengo che abbiamo fatto grandi cose. Io uno dei migliori pararigori in Serie A? Quando finirò la carriera forse penserò a queste cose. Adesso non guardo le statistiche".

Milinkovic-Savic: "Il Como non mi sorprende, Serie A campionato più tattico di tutti"

Si avvicina Como-Napoli, in programma sabato alle ore 18 allo stadio "Sinigaglia": "Il Como non mi sorprende, - ha precisato Milinkovic-Savic - giocava già molto bene l'anno scorso: è una buona squadra con un'identità di gioco molto chiara. La Serie A? È il campionato più tattico di tutti: ogni campionato ha la sua bellezza, sono tutti diversi tra di loro. La partita che rigiocherei? Quella con il Copenaghen in Champions League. Sapevo anche prima di venire qui a Napoli che è una città che vive il calcio a 360°, ma non mi aspettavo che il tifo fosse così coinvolto: è stata una sorpresa molto positiva", ha sottolineato Vanja.

 

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