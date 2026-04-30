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Kevin De Bruyne e Cesc Fabregas, quell’incontro che non ti aspetti sul lago di Como 

Il belga del Napoli e l'allenatore spagnolo erano già stati avversari nella Premier League: tutti i dettagli
Fabio Mandarini
2 min
TagsFabregasDe Bruyne
Napoli

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Tutte le notizie sulla squadra

NAPOLI - La rimpatriata sul lago. Kevin De Bruyne e Cesc Fabregas si ritroveranno faccia a faccia sabato a Como, a 1.280 chilometri e 2.981 giorni di distanza dall’ultima sfida: a Manchester, il 4 marzo 2018. Kevin giocava nel City, Cesc nel Chelsea allenato da Antonio Conte: vinse KDB. Quella fu la quinta volta da avversari per loro, e sempre da giocatori di Citizens e Blues in Premier, e ruppe l’equilibrio nel bilancio: siamo 3-2 per De Bruyne. In quattro di quelle cinque partite, l’allenatore del Chelsea era Conte: due vittorie e due sconfitte. L’unico capace di segnare un gol in questa mini serie è stato KDB: il 30 settembre 2017, siglò la rete dell’1-0 per il City a Stamford Bridge, in trasferta.

De Bruyne sfida Fabregas

Questa volta, l’ex maestro di Fabregas sarà suo avversario e farà squadra con De Bruyne: situazione insolita, grande inedito lontano dall’Inghilterra dato che Kev è stato costretto a saltare i primi due incroci stagionali con il Como per infortunio: l’andata in campionato, uno 0-0 al Maradona con rigore parato da Milinkovic a Morata, e i quarti di Coppa Italia, vinti da Cesc ai rigori dopo l’1-1 del 90’. Magari De Bruyne aiuterà il Napoli a pareggiare i conti.  

 

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