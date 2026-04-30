Kevin De Bruyne e Cesc Fabregas, quell’incontro che non ti aspetti sul lago di Como 

NAPOLI - La rimpatriata sul lago. Kevin De Bruyne e Cesc Fabregas si ritroveranno faccia a faccia sabato a Como, a 1.280 chilometri e 2.981 giorni di distanza dall’ultima sfida: a Manchester, il 4 marzo 2018. Kevin giocava nel City, Cesc nel Chelsea allenato da Antonio Conte: vinse KDB. Quella fu la quinta volta da avversari per loro, e sempre da giocatori di Citizens e Blues in Premier, e ruppe l’equilibrio nel bilancio: siamo 3-2 per De Bruyne. In quattro di quelle cinque partite, l’allenatore del Chelsea era Conte: due vittorie e due sconfitte. L’unico capace di segnare un gol in questa mini serie è stato KDB: il 30 settembre 2017, siglò la rete dell’1-0 per il City a Stamford Bridge, in trasferta.