Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 30 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Hojlund a caccia di gol: con la 10 del Napoli insegue il nuovo record nei campionati top d’Europa

L'attaccante danese vuole tornare a segnare: non trova la via della rete dallo scorso 14 marzo
Fabio Mandarini
4 min
TagsHojlundnapoliAntonio Conte
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Rasmus s’è fermato il 14 marzo al Maradona: gol al Lecce, il decimo della stagione in campionato, e poi silenzio. Nulla da segnalare a Cagliari, fuori con il Milan per un virus influenzale e a seguire a secco anche con il Parma, la Lazio e la Cremonese. Una beffa grande così, all’ultima giornata: azione travolgente di forza contro Baschirotto, non esattamente un difensore gracilino, discesa libera in mezzo agli avversari e sinistro deviato in porta da Terracciano. Secondo la Lega Serie A, in modo decisivo: non è rete di Hojlund ma autogol del difensore. Apriti cielo: «Com’è possibile che non abbiano assegnato a me il gol?», la protesta social del giorno dopo. Una maledizione. La maledizione del numero 10: è da più di un mese che insegue l’undicesima rete e il suo record nei cinque campionati top d’Europa, considerando che anche in Premier con lo United non s’era spinto oltre il decimo centro. A Como, dove sabato saranno 49 giorni dall’ultimo urlo di gioia, ricomincia la missione: un po’ per il gruppo e un po’ per sé. Il suo futuro è strettamente connesso con quello della squadra: non che sussistano dubbi in merito al suo riscatto dal Manchester United, ma con la qualificazione in Champions diventerà automatico, obbligatorio. Più segna, più il Napoli vince e più diventa azzurro il suo destino.

Hojlund, che sfida contro il Como di Fabregas

CHE SFIDAGran bella sfida quella con il Como: avversario temibile, sfrontato, giovane e pieno di talenti. L’ultima scena non è stata delle migliori: sconfitta con eliminazione ai quarti di Coppa Italia. Ai rigori: Rasmus era già uscito e non tirò, ma lo schiaffo picchiò duro anche lui. C’è qualcosa da chiarire, da bilanciare: mai una vittoria con il Como in questa stagione e tantomeno un gol di Ras. Firmò un grande assist a Vergara in coppa, quello sì, ma la porta di Butez è rimasta stregata.

Hojlund a caccia di record

LA MARATONA. È finita contro un muro, per il momento, anche la corsa ai record. Due: quello di reti in campionato e quello di reti complessive. Per migliorare il primo gli basterà soltanto un centro nelle ultime quattro giornate di Serie A: è a 10, come nella stagione 2023-2024 allo United. Per il secondo, invece, dovrà fare qualcosa in più: è a 14 considerando anche il tris in Champions e il graffio in Supercoppa a Riyadh e deve arrivare a 17 (il precedente è 16, ancora con lo United nel 2023-2024). Una corsa contro il tempo. Ma il futuro è suo: tra un po’ diventerà un giocatore del Napoli a tutti gli effetti, anche burocraticamente, nonostante lo sia già in pectore e di diritto. Il club sarà obbligato a versare i 44 milioni di euro del riscatto nelle casse dei Red Devils appena il pass Champions sarà aritmetico: il vantaggio sulle quinte, il Como e la Roma, è di otto lunghezze e al momento mancano 5 punti. Un attimo. Anche meno se Hojlund spezzerà la maledizione del decimo.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

De Bruyne stregato da NapoliMilinkovic sorpreso da Napoli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS