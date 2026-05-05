Napoli, ecco le cinque certezze per il domani: la società sta costruendo la nuova squadra

Lo scudetto è stato spedito domenica sera a Milano insieme con un cavalleresco messaggio social di complimenti confezionato un attimo dopo la vittoria dell’Inter, la Champions è dietro l’angolo e il futuro in fondo alla strada. Squadra, allenatore, strutture: Napoli senza confini e oltre i limiti, è questa l’unica possibilità per continuare a tenere alto il grado delle ambizioni. A cominciare dalla rosa che dovrà affrontare almeno tre competizioni e due di altissimo livello, considerando che ormai la qualificazione alla più ambita delle coppe d’Europa e quasi aritmetica (per brindare indipendentemente dai risultati di Como e Roma è sufficiente battere lunedì il Bologna, Italiano permettendo; ma potrebbe bastare anche un punto). Insomma, è davvero questione di giorni per centrare l’ultimo obiettivo stagionale a disposizione dopo la conquista della Supercoppa e dopo aver salutato troppo presto sia la Champions, sia la lotta per lo scudetto. Oggi o domani, poco importa: è pressoché impossibile che il Napoli perda una qualificazione ormai certa. E così, il club sta già lavorando alla costruzione della squadra che verrà. E se il mercato dei nuovi sarà inevitabilmente lanciato nel momento in cui spariranno i dubbi legati all’allenatore, perché al netto del contratto il futuro della relazione tra il Napoli e Conte dovrà passare attraverso il famoso test del feeling, ora il mirino è sui vecchi. Cioè sui giocatori che sono in rosa e sono pronti a diventare anche le colonne della squadra che verrà.