Lukaku torna a Napoli, l'agente conferma: "Lavorerà con la squadra, poi sarà Conte a decidere"

Una stagione tormentata . Prima l'infortunio nella pre-season, poi il lento recupero e il difficile lutto legato alla scomparsa del papà. Poi ancora un infortunio e la decisione presa in autonomia di allenarsi in Belgio senza il consenso della squadra. Il ritorno a Napoli ma solo per chiarire e poi tornare in patria. Nel mezzo solo 7 presenze in stagione ed un gol, quello di Verona allo scadere che è valso 3 punti. Ora il nuovo ritorno a Castel Volturno, dove lo aspetta Conte, che si era detto deluso della toccata e fuga del suo attaccante .

Pastorello su Conte e Lukaku: "Non era il momento giusto per incontrarsi"

Dopo il secondo infortunio Big Rom, aveva deciso di tornare in Belgio per guarire al meglio e mettersi a disposizione della squadra, ma la mossa non era particolarmente piaciuta al Napoli. ma non era piaciuta nemmeno a Conte, che si aspettava almeno un saluto dal suo calciatore, soprattutto allla luce del loro rapporto. A parlare dell'accaduto, è stato Federico Pastorello, agente dell'attaccante belga, che ha spiegato ai microfoni di Dazn Belgio: "Li conosco molto bene, sono due persone che vivono davvero il calcio con molta passione, quindi probabilmente prima non era il momento giusto per incontrarsi. Lo faranno oggi, perché Romelu torna a Napoli come previsto e stando bene, inizierà nuovamente a lavorare con la squadra e poi ovviamente mister Conte deciderà cosa fare con Romelu". Lo strappo dopo la ripartenza per il Belgio era sembrato duro e anche il confronto odierno portrebbe esserlo, ma vedremose i due troveranno un punto d'incontro per proseguire insieme.

Lukaku torna in gruppo: ecco il comunicato del Napoli

Dopo la gara con il COmo il Napoli si allena in vista della sfida contro il Bologna per ottenere gli ultimi tre punti utili per la matematica qualificazione in Champions. Ecco il comunicato del Napoli sull'allenamento odierno e sul ritorno di Lukaku in gruppo: "SSC Napoli Training Center- Dopo il pareggio di Como, gli azzurri tornano ad allenarsi in vista del prossimo match di campionato, lunedì alle 20:45 al Maradona contro il Bologna. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha effettuato una sessione di ripresa. Romelu Lukaku è rientrato al SSC Napoli Training Center e ha svolto un lavoro individuale".