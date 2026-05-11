De Bruyne ko, salta Napoli-Bologna: l'infortunio durante la rifinitura

Nella lunghissima lista di infortuni patiti dai giocatori del Napoli nel corso della stagione, questa mancava. Conte infatti perde nuovamente De Bruyne e lo fa a poche ore dal calcio d'inizio del monday night con il Bologna . Ma questa volta lo stop del belga ha dell'incredibile.

Beffa De Bruyne: ko nella rifinitura

Kevin De Bruyne non farà infatti parte del match con gli emiliani per un trauma contusivo, con ferita lacero-contusa all'arcata sopraccigliare destra, procuratosi nel corso della rifinitura. Una stagione davvero sfortunata per il fuoriclasse azzurro e l'ennesimo contrattempo per un Conte che ormai si è rassegnato a fare di necessità virtù.