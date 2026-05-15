Napoli-Pisa nel ricordo di Maradona: 35 anni fa l’unica partita con la 9 in Italia

Pisa-Napoli, una gara 'storica' a suo modo

E invece il Pisa arriva all’appuntamento attanagliato dalla paura, nonostante sia già retrocesso aritmeticamente da due settimane e formalmente non avrebbe nulla da perdere. Ma in una squadra che è reduce da sette sconfitte consecutive, la striscia più negativa in corso nei primi cinque campionati europei e la peggiore nella storia del Pisa in Serie A, il rischio è che al peggio non ci sia fine. Per di più Hiljemark, convinto di guidare i nerazzurri pure il prossimo anno anche se la sua panchina ha vacillato pure in questi giorni, arriva all’appuntamento con diversi assenti. Non ci saranno gli squalificati Bozinhov e Loyola e nemmeno gli infortunati Tramoni e Coppola (oltre al lungodegente Denoon). Da valutare anche le condizioni di Marin.