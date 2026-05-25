Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 25 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Napoli saluta Antonio Conte: è ufficiale il suo addio al club di De Laurentiis

Sui profili social del club il post dedicato all'allenatore del quarto scudetto, che lascia la panchina degli azzurri dopo due stagioni: i dettagli
3 min
TagsnapoliConteCalciomercato
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

NAPOLI - "Grazie mister Conte". Così il Napoli ha salutato il suo allenatore il giorno dopo la vittoria sull'Udinese al Maradona nell'ultima giornata di campionato e ufficializzando di fatto la separazione che lui stesso aveva in qualche modo annunciato nel postpartita.

 

 

Il Napoli saluta Conte: ufficiale l'addio

Un amore lungo 718 giorni quello tra il Napoli e Conte, che al suo primo anno in azzurro ha guidato la squadra alla conquista del suo quarto scuedtto e in questa stagione condizionata dagli infortuni ha comunque portato a casa la Supercoppa e il secondo posto che vale una nuova partecipazione in Champions League. Risultati che motivano il "grazie" del club e dei tifosi partenopei, quelli che lo hanno abbracciato alla sua ultima uscita al Maradona e quelli sparsi in giro per il mondo.

 

 

De Laurentiis in cerca del sostituto

Un'eredità pesante quella che lascia Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha di recente ha rifiutato l'offerta miliardaria di un consorzio americano intenzionato ad acquisire il club, sarà chiamato a scegliere il successore (con il ritorno di Maurizio Sarri che pare ormai sfumato, tra i papabili restano invece Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano), mentre per il tecnico salentino c'è in ballo anche l'ipotesi Nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Conte, un amore lungo 718 giorniAntonio ha fatto come Cesare

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS