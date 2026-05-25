Il Napoli saluta Antonio Conte: è ufficiale il suo addio al club di De Laurentiis

NAPOLI - "Grazie mister Conte". Così il Napoli ha salutato il suo allenatore il giorno dopo la vittoria sull'Udinese al Maradona nell'ultima giornata di campionato e ufficializzando di fatto la separazione che lui stesso aveva in qualche modo annunciato nel postpartita.

Il Napoli saluta Conte: ufficiale l'addio

Un amore lungo 718 giorni quello tra il Napoli e Conte, che al suo primo anno in azzurro ha guidato la squadra alla conquista del suo quarto scuedtto e in questa stagione condizionata dagli infortuni ha comunque portato a casa la Supercoppa e il secondo posto che vale una nuova partecipazione in Champions League. Risultati che motivano il "grazie" del club e dei tifosi partenopei, quelli che lo hanno abbracciato alla sua ultima uscita al Maradona e quelli sparsi in giro per il mondo.

De Laurentiis in cerca del sostituto

Un'eredità pesante quella che lascia Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha di recente ha rifiutato l'offerta miliardaria di un consorzio americano intenzionato ad acquisire il club, sarà chiamato a scegliere il successore (con il ritorno di Maurizio Sarri che pare ormai sfumato, tra i papabili restano invece Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano), mentre per il tecnico salentino c'è in ballo anche l'ipotesi Nazionale.