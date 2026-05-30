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sabato 30 maggio 2026
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A Napoli ecco il Magro Zurlì

Allegri, un hombre vertical e uomo di mare, l'ultimo colpo di De Laurentiis
Mimmo Caratelli
1 min
TagsAllegrinapoliPremium
Napoli

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Tutte le notizie sulla squadra

Il lanciatore di giacche Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Una scarica di adrenalina alle 18,23 dell’ultimo giovedì di maggio (e mo’ tiene ’o curaggio ’e me lassa’, l’ultima dedica ad Antonio Conte) ha scosso la città di Napo

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