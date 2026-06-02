Capello durissimo su De Bruyne: "Prima di parlare, avrebbe dovuto farsi un esame di coscienza..."

Così Fabio Capello a proposito dell'uscita di Kevin De Bruyne dopo la fine del campionato, chiuso al secondo posto dal Napoli di Antonio Conte: "Lo stimo tantissimo ma prima di parlare penso che avrebbe dovuto farsi un esame di coscienza". Parole che fanno riferimento ai numeri dell'ex Manchester City con la maglia azzurra, in un primo anno fortemente condizionato dall'infortunio che lo ha costretto a saltare l'intero girone d'andata e gran parte della stagione. Per lui, infatti, appena 18 apparizioni, 5 gol e 2 assist. E ora, il Mondiale con il Belgio e ancora un anno di contratto con il Napoli, ma un futuro tutto da scrivere.