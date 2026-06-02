Capello durissimo su De Bruyne: “Prima di parlare avrebbe dovuto farsi un esame di coscienza”
A pochi giorni dalle pesanti dichiarazioni di Kevin De Bruyne, che si era espresso in maniera critica sul gioco dell'ex tecnico degli azzurri, Fabio Capello ha detto la sua nel corso della puntata di "Sky Calciomercato - L'Originale", senza usare particolari giri di parole a proposito del comportamento del centrocampista belga al termine della stagione 2025/26.
Capello durissimo su De Bruyne: "Prima di parlare, avrebbe dovuto farsi un esame di coscienza..."
Così Fabio Capello a proposito dell'uscita di Kevin De Bruyne dopo la fine del campionato, chiuso al secondo posto dal Napoli di Antonio Conte: "Lo stimo tantissimo ma prima di parlare penso che avrebbe dovuto farsi un esame di coscienza". Parole che fanno riferimento ai numeri dell'ex Manchester City con la maglia azzurra, in un primo anno fortemente condizionato dall'infortunio che lo ha costretto a saltare l'intero girone d'andata e gran parte della stagione. Per lui, infatti, appena 18 apparizioni, 5 gol e 2 assist. E ora, il Mondiale con il Belgio e ancora un anno di contratto con il Napoli, ma un futuro tutto da scrivere.