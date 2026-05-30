De Bruyne al veleno contro Conte: "Felice se ne sia andato dal Napoli. Futuro? Serve un colloquio..."

"È stato ovviamente difficile per me perché Conte ha una visione del calcio molto diversa dalla mia, non giriamoci intorno. Non ho mai potuto giocare veramente nel mio ruolo. Se sono contento che Conte vada via? Sì. Secondo me non doveva restare. Se resto io? Ritengo importante avere un confronto sul modo di giocare". Kevin De Bruyne non usa giri di parole e sono dichiarazioni che fanno rumore quelle che emergono da un'intervista rilasciata a Nieuwsblad .

De Bruyne critica il gioco di Conte: "Troppo poco segnare un gol a partita con un 5-4-1"

De Bruyne ha epresso un pensiero critico sul modo di giocare di Conte: "Giocavamo in modo molto difensivo. Se segni un gol a partita con un 5-4-1... È poco. All'inizio dell'anno giocavamo anche davvero molto bassi. Il nostro capocannoniere (Højlund) ha 10 gol. Quindi, sì, le statistiche offensive non sono state certo esaltanti, ma a livello di qualità e di calcio l'ho trovato abbastanza accettabile".

Il bilancio personale di De Bruyne: "Ho sempre dato il 100% e ho giocato abbastanza"

De Bruyne si è detto invece sostanzialmente soddisfatto del suo rendimento personale: "Ho trovato il mio livello abbastanza buono all'inizio e anche quando sono rientrato dall'infortunio ero su un livello discreto. È andata così. Ho sempre dato il 100%. Ho giocato abbastanza, anche dopo l'infortunio, quindi per me tutto sommato è andata bene". Il trequartista belga ha chiuso la stagione con 21 presenze, 5 gol e 7 assist tra campionato e Champions League.

Napoli, De Bruyne sul futuro: "Ho un anno di contratto ma voglio avere un colloquio"

De Bruyne non ha dato per scontata la sua permanenza al Napoli: "Quest'anno ho capito che il modo di giocare è per me molto importante. Deve anche continuare a divertirmi, e purtroppo questo mi è mancato un po'. Ho ancora un anno di contratto, ma voglio avere un colloquio. L'anno scorso sono state dette certe cose: 'Giocheremo in un certo modo, faremo questo e quello', ma poi poco di tutto questo si è concretizzato, e questo chiaramente dispiace".