Ufficiale il divorzio tra il Napoli e Conte: "Grazie di tutto"
È ufficialmente terminata la storia d'amore tra il Napoli ed Antonio Conte. Il club partenopeo certifica il divorzio dal tecnico salentino e dal suo staff, ringraziando per i risultati raggiunti, tramite un comunicato ufficiale.
Il comunicato del Napoli: "Grazie, mister!"
Questo il comunicato ufficiale con il quale il Napoli ha voluto salutare il tecnico salentino: "La Ssc Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo rispetto alla naturale scadenza i rapporti di lavoro con l'allenatore Antonio Conte e con i Suoi collaboratori.
Mister Conte alla guida degli azzurri per due stagioni, ha condotto alla conquista del quarto scudetto il 23 maggio 2025 e alla vittoria della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre.
All'allenatore ed al suo staff i nostri ringraziamenti per l'eccellente lavoro svolto, oltre ai migliori auguri per il futuro e per le prossime sfide professionali che decideranno di affrontare.
Grazie, mister!"
A breve il servizio completo