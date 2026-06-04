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Ufficiale il divorzio tra il Napoli e Conte: "Grazie di tutto"© LAPRESSE

Ufficiale il divorzio tra il Napoli e Conte: "Grazie di tutto"

Diventa ufficiale la separazione tra il club partenopeo e il tecnico salentino: il comunicato ufficiale del club
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TagsnapoliConteScudetto
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È ufficialmente terminata la storia d'amore tra il Napoli ed Antonio Conte. Il club partenopeo certifica il divorzio dal tecnico salentino e dal suo staff, ringraziando per i risultati raggiunti, tramite un comunicato ufficiale.

Il comunicato del Napoli: "Grazie, mister!"

Questo il comunicato ufficiale con il quale il Napoli ha voluto salutare il tecnico salentino: "La Ssc Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo rispetto alla naturale scadenza i rapporti di lavoro con l'allenatore Antonio Conte e con i Suoi collaboratori.

Mister Conte alla guida degli azzurri per due stagioni, ha condotto alla conquista del quarto scudetto il 23 maggio 2025 e alla vittoria della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre.

All'allenatore ed al suo staff i nostri ringraziamenti per l'eccellente lavoro svolto, oltre ai migliori auguri per il futuro e per le prossime sfide professionali che decideranno di affrontare.

Grazie, mister!"

A breve il servizio completo

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