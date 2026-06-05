Napoli, Spinazzola rinnova il contratto e ritrova Allegri

C’era anche la Juventus , tra le tante proposte ricevute , ma Leonardo Spinazzola non ha mai avuto dubbi: voleva il Napoli, voleva restare e rimarrà in azzurro . Manca solo l’ufficialità, l’annuncio, ma per il rinnovo è cosa fatta . Fumata bianca in arrivo per l’esterno in scadenza a fine mese. Il Napoli lo ha blindato, accordo biennale, nuova scadenza 2028 . Leo ha vinto la sua personalissima sfida. Era arrivato da svincolato nel 2024 dopo la fine della sua esperienza alla Roma e in due anni ha conquistato scudetto, Supercoppa e, soprattutto, la fiducia di Conte e dei tifosi. Un legame particolare con la città e ora una nuova avventura ritrovando Allegri, l’allenatore avuto proprio ai tempi della Juventus, tra il 2018 e il 2019.

Riecco Max

Appena dodici le presenze con Allegri, per Spinazzola, giocando come terzino o esterno sia a destra che a sinistra, ma in una stagione caratterizzata dagli infortuni e dai problemi fisici. A Napoli, invece, Leo ha ritrovato il gusto della continuità. Sempre presente, soprattutto quest’anno. L’ottavo per minuti in organico nella speciale classifica: 2.599 per l’esattezza. Numeri: 32 presenze, 3 gol e 3 assist in Serie A; 6 partite e un assist in Champions; 2 e un assist in Supercoppa Italiana e 2 anche in Coppa Italia.

Nel pieno

Quello appena concluso è stato l’anno della sua nuova consacrazione dopo l’exploit degli anni scorsi con l’apice degli Europei del 2021 ma con l’infortunio col Belgio, l’operazione per la lesione del tendine d’Achille e il lungo stop. Poi la ripresa, l’addio alla Roma e l’arrivo a Napoli con Conte. Oggi, all’età di 33 anni, Spinazzola è ancora nel pieno della propria espressione calcistica e per questo il club ha scelto di proseguire insieme. Accordo fino al 2028 e con Max, un allenatore che conosce bene, per cui la stima è reciproca, Leo è pronto a ricominciare. Sempre a sinistra, in ogni ruolo, ovunque occorra.