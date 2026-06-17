Stadio Maradona, l'assessore Cosenza: "Il progetto è pronto, ecco quanto costeranno i lavori"

Lo Stadio Diego Armando Maradona presto cambierà faccia. La casa del Napoli subirà diversi cambiamenti importanti per gli ammodernamenti necessari dell'impianto. Per luglio è atteso il via libera definitivo con l'obiettivo di poterlo candidare per Euro 2032. A Radio CRC ne ha parlato l'assessore del Comune di Napoli Edoardo Cosenza: "L'iter per il nuovo stadio è iniziato nel 2025; il progetto è completato, altrimenti non avremmo potuto indire la conferenza dei servizi. Deve essere approvato dagli enti della sicurezza e speriamo venga approvato entro il 31 luglio. Se tutto va bene lo manderemo alla UEFA, che a ottobre deciderà quali sono le 5 sedi italiane per l'Europeo 2032. Non credo che altre città avranno il progetto pronto entro fine luglio; inoltre, i nostri mezzi di trasporto entro il 2031 saranno a pieno regime e l'aeroporto è perfettamente collegato all'autostrada, e sarà collegato anche alla metropolitana".