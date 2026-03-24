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martedì 24 marzo 2026
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Parma, nuove nomine nel Cda e l'organigramma ufficiale: tutti i dettagli

Istituito il Leadership Team, che contribuirà a definire una struttura sempre più organizzata e funzionale allo sviluppo strategico della società ducale
3 min
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Novità nella compagine societaria di un club di Serie A. Nel Parma entrano a far parte del Consiglio d'Amministrazione Helen Aboah e Scott Munn, con il ruolo di consiglieri. A renderlo noto è il club ducale attraverso un comunicato ufficiale diramato a margine dell'Assemblea degli Azionisti tenutasi lo scorso 19 marzo.

Parma, istituito il Leadership Team

Con una nota ufficiale, il Parma Calcio 1913: "Informa che, nell’ambito di un aggiornamento complessivo dei Consigli di Amministrazione delle società appartenenti a Krause Group, entrano a far parte del CDA Helen Aboah e Scott Munn, con il ruolo di consiglieri. Le loro nomine riflettono un impegno verso obiettivi strategici di lungo termine e sono state formalmente approvate durante l'Assemblea degli Azionisti – composta al 99% da Krause Group Italia e all'1% da Parma Partecipazioni Calcistiche S.p.A. – tenutasi giovedì 19 marzo 2026, alla presenza del Collegio Sindacale

Il Consiglio di Amministrazione di Parma Calcio risulta, pertanto, così composto:

  • President and Chairman: Kyle J. Krause
  • Chief Executive Officer: Federico Cherubini
  • Members: Helen Aboah, Oliver Krause, Scott Munn

All’interno di Parma Calcio è stato inoltre istituito il Leadership Team, che contribuirà a definire una struttura sempre più organizzata e funzionale allo sviluppo strategico del Club, sia in ambito sportivo che corporate".

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