Parma, nuove nomine nel Cda e l'organigramma ufficiale: tutti i dettagli

Novità nella compagine societaria di un club di Serie A . Nel Parma entrano a far parte del Consiglio d'Amministrazione Helen Aboah e Scott Munn , con il ruolo di consiglieri . A renderlo noto è il club ducale attraverso un comunicato ufficiale diramato a margine dell' Assemblea degli Azionisti tenutasi lo scorso 19 marzo.

Parma, istituito il Leadership Team

Con una nota ufficiale, il Parma Calcio 1913: "Informa che, nell’ambito di un aggiornamento complessivo dei Consigli di Amministrazione delle società appartenenti a Krause Group, entrano a far parte del CDA Helen Aboah e Scott Munn, con il ruolo di consiglieri. Le loro nomine riflettono un impegno verso obiettivi strategici di lungo termine e sono state formalmente approvate durante l'Assemblea degli Azionisti – composta al 99% da Krause Group Italia e all'1% da Parma Partecipazioni Calcistiche S.p.A. – tenutasi giovedì 19 marzo 2026, alla presenza del Collegio Sindacale

Il Consiglio di Amministrazione di Parma Calcio risulta, pertanto, così composto:

President and Chairman: Kyle J. Krause

Chief Executive Officer: Federico Cherubini

Members: Helen Aboah, Oliver Krause, Scott Munn

All’interno di Parma Calcio è stato inoltre istituito il Leadership Team, che contribuirà a definire una struttura sempre più organizzata e funzionale allo sviluppo strategico del Club, sia in ambito sportivo che corporate".