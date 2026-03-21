Si riaccende la lotta Scudetto? Il calendario di Inter, Napoli e Milan, tutte le partite chiave

Napoli, terzo incomodo: con un Conte nel motore

Il Napoli campione d'Italia si è messo in scia e restando fedele al mantra del suo condottiero continuerà a starci, senza mollare un centimetro, fino al traguardo finale. Nell'anticipo di Cagliari 'ha fatto il suo', con il risultato di mettere pressione a Milan e Inter e la speranza di guadagnare qualcosa prima degli impegni degli azzurri di Gattuso. Poi, il calendario migliore nel rush finale spetterà proprio agli azzurri di Conte che però prima si giocheranno molte delle loro chance nello scontro diretto con il Milan del 6 aprile, nella sfida con la 'bestia nera' Lazio, nel match del 18, inframezzate dalla trasferta di Parma del 12, e nella trasferta di Como di inizio maggio. Cremonese, Bologna, Pisa e Udinese le altre abbordabili sfide.