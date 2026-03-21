Si riaccende la lotta Scudetto? Il calendario di Inter, Napoli e Milan, tutte le partite chiave
La vittoria del Napoli all'alba della 30ª giornata mette pepe al weekend di Serie A, con Inter e Milan chiamate a rispondere per ristabilire lo status quo di una classifica che, in caso contrario, potrebbe assumere contorni molto diversi prima della sosta per le qualificazioni mondiali con l'Italia di Gattuso protagonista.
A dire il vero, calendario alla mano, gli ultimi otto turni di campionato presenteranno tutta una serie di sfide incrociate che potrebbero rimescolare le carte della corsa Scudetto. Analizziamo il cammino partita per partita delle tre pretendenti al titolo, dalla ripresa del 5 aprile all'ultimo atto del 24 maggio, per immaginare che piega potrebbe prendere la stagione prima di imboccare il rettilineo finale.
Inter, aprile di fuoco e la volata finale non sarà in discesa
A partire dalla sfida in casa della Fiorentina, che chiuderà un marzo dal bilancio negativo, con più ombre che luci per la squadra di Chivu, l'Inter si prepara ad una prima metà di aprile di fuoco, che la vedrà affrontare il 5, alla ripartenza del campionato, la Roma di Gasperini allo Stadio Olimpico, il 12 il Como in riva al lago, antipasto del ritorno della semifinale di Coppa Italia del 21. Scollinata la metà del mese, arriveranno il Cagliari, a San Siro il 17, il Torino fuori casa ed il Parma a San Siro ad inizio maggio. Un trittico da cui l'Inter dovrà ricavare il massimo, considerando che nelle ultime tre giornate farà visita alla Lazio e al Bologna, con in mezzo la sfida contro un Hellas Verona probabilmente già retrocesso.
Milan, bonus terminati: non può più sbagliare
Con la brutta serata vissuta all'Olimpico contro la Lazio, il Milan non solo ha gettato al vento una clamorosa occasione di accorciare sull'Inter e metterle ulteriore pressione, ma ha anche esaurito i bonus disponibili. Dal Torino in avanti, infatti, la squadra di Allegri non avrà più la possibilità di sbagliare. Il calendario dei rossoneri non appare proibtivo, ma non mancheranno le sliding doors decisive, a cominciare dal primo match dopo la sosta per le Nazionali, lo scontro diretto di lunedì 6 aprile al Maradona di Napoli, che si giocherà conoscendo il risultato di Roma-Inter in programma domenica. L'11 aprile arriverà a San Siro l'Udinese, mentre il 19 si giocherà in quella che una volta era la 'fatal Verona'. Due sfide da valorizzare in vista del big-match con la Juventus del 26 aprile. A Maggio un solo potenziale scoglio, alla terzultima con l'Atalanta, ma in casa. Per il resto Sassuolo e Genoa fuori, prima della chiusura in casa con il Cagliari.
Napoli, terzo incomodo: con un Conte nel motore
Il Napoli campione d'Italia si è messo in scia e restando fedele al mantra del suo condottiero continuerà a starci, senza mollare un centimetro, fino al traguardo finale. Nell'anticipo di Cagliari 'ha fatto il suo', con il risultato di mettere pressione a Milan e Inter e la speranza di guadagnare qualcosa prima degli impegni degli azzurri di Gattuso. Poi, il calendario migliore nel rush finale spetterà proprio agli azzurri di Conte che però prima si giocheranno molte delle loro chance nello scontro diretto con il Milan del 6 aprile, nella sfida con la 'bestia nera' Lazio, nel match del 18, inframezzate dalla trasferta di Parma del 12, e nella trasferta di Como di inizio maggio. Cremonese, Bologna, Pisa e Udinese le altre abbordabili sfide.
La vittoria del Napoli all'alba della 30ª giornata mette pepe al weekend di Serie A, con Inter e Milan chiamate a rispondere per ristabilire lo status quo di una classifica che, in caso contrario, potrebbe assumere contorni molto diversi prima della sosta per le qualificazioni mondiali con l'Italia di Gattuso protagonista.
A dire il vero, calendario alla mano, gli ultimi otto turni di campionato presenteranno tutta una serie di sfide incrociate che potrebbero rimescolare le carte della corsa Scudetto. Analizziamo il cammino partita per partita delle tre pretendenti al titolo, dalla ripresa del 5 aprile all'ultimo atto del 24 maggio, per immaginare che piega potrebbe prendere la stagione prima di imboccare il rettilineo finale.