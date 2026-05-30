Parma, si va avanti con Cuesta: come è andato l'incontro in società

Carlos Cuesta sarà ancora l'allenatore del Parma. Positivo l'esito dell'incontro che si è tenuto con la società (presenti il CEO Federico Cherubini e il direttore sportivo Alessandro Pettinà). C'è volontà da entrambe le parti di proseguire assieme e costruire ciò che servirà per affrontare la prossima stagione. Sono state anche fissate alcune priorità (sportive, logistiche, organizzative) dalle quali si ripartirà. A breve la proprietà sarà ragguagliata sui dettagli del vertice. A inizio, metà prossima settimana verrà formalizzato l'accordo.