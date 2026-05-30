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Parma, si va avanti con Cuesta: come è andato l'incontro in società

L'allenatore iberico guiderà ancora i ducali, condotti a una salvezza tranquilla nello scorso campionato di Serie A
2 min
TagsCuestaparmaSerie A
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Carlos Cuesta sarà ancora l'allenatore del Parma. Positivo l'esito dell'incontro che si è tenuto con la società (presenti il CEO Federico Cherubini e il direttore sportivo Alessandro Pettinà). C'è volontà da entrambe le parti di proseguire assieme e costruire ciò che servirà per affrontare la prossima stagione. Sono state anche fissate alcune priorità (sportive, logistiche, organizzative) dalle quali si ripartirà. A breve la proprietà sarà ragguagliata sui dettagli del vertice. A inizio, metà prossima settimana verrà formalizzato l'accordo.

Cuesta, i numeri del primo anno da allenatore del Parma

Cuesta è pronto a vivere la sua seconda annata di fila alla guida del Parma, condotto a una salvezza tranquilla al termine della sua prima esperienza in Italia da primo allenatore: il tecnico iberico ha firmato con i suoi ragazzi un tredicesimo posto in classifica conquistando 45 punti, con 28 gol fatti e 46 subiti.

Undici vittorie, dodici pareggi e quindici sconfitte è lo score dal quale ripartirà con l'obiettivo di continuare a migliorare.

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