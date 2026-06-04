Cuesta rimane al Parma, ora è ufficiale: l'annuncio

Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi , ora è ufficiale: Carlos Cuesta sarà l'allenatore del Parma anche nella prossima stagione. Il tecnico spagnolo rimarrà dunque sulla panchina dei gialloblù dopo l'ultima annata, dove ha conquistato una salvezza tranquilla chiudendo al 13esimo posto. Cuesta ha un contratto con il Parma fino al 2027 e lo onorerà anche il prossimo anno dopo l'incontro positivo 30 maggio con la società.

Cuesta e l'incontro decisivo per la permanenza

Sabato scorso l'allenatore spagnolo ha avuto un incontro con il CEO Federico Cherubini e il direttore sportivo Alessandro Pettinà. Colloqui dove entrambe le parti hanno espresso la volontà di proseguire il percorso intrapreso la scorsa estate con l'arrivo a Parma di Carlos Cuesta. Durante l'incontro sono state anche fissate alcune priorità sportive, logistiche e organizzative dalle quali il club dovrà ripartire nella prossima stagione.

L'annuncio del Parma

Il Parma ha annunciato la permanenza dell'allenatore con un video sui social con le clip della stagione di Cuesta, tra abbracci con i compagni e con lo staff tecnico. In descrizione: "Carlos Cuesta e Parma Calcio ancora insieme". Nei commenti scatenati i tifosi del Parma entusiasti per la permanenza dell'allenatore spagnolo.