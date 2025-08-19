Chi è Semper, il portiere pararigori del Pisa pronto per la Serie A

C’ è chi si muove e gesticola sulla linea di porta. Altri che scelgono un angolo e si tuffano con una frazione di secondo d’anticipo. Qualcuno prova anche a provocare il tiratore avversario. Adrian Semper no. Il portiere del Pisa che domenica sera a Cesena ha parato quattro rigori sui cinque ai romagnoli regalando ai nerazzurri la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia, ha tutta un’altra strategia. Rimane in piedi, gli occhi fissi in quelli dell’avversario, fin quasi all’ultimo. E’ così che ne ha presi ben quattro. Due tuffi a sinistra, altrettanti a destra a schiaffeggiare il pallone via dall’angolino. Senza mai l’ombra di un sorriso o di un gesto d’esultanza. Serafico fra i pali e anche in sala stampa. Parla con un filo di voce, tono quasi zemaniano. Serio anche quando si avventura in “verità alla Catalano”: «Come ho fatto a prenderne quattro su cinque? Non saprei, ai rigori succede spesso di non riuscire a pararne nessuno, ma a volte ne prendi qualcuno. Più raramente, quasi tutti».

Protagonista di due promozioni dalla B

Ha faccia e modi da antidivo, questo portiere croato di 27 anni. Che arriva in serie A per la prima volta da protagonista, dopo averla conquistata per tre campionati consecutivi: prima con il Genoa e il Como, ora con il Pisa. Non è un “para-rigori”, Semper: di 31 che gliene erano stati calciati contro, ne aveva presi 6. In media uno su cinque. Però quando contano, ha fatto la differenza. Ha pesato parecchio, ad esempio, quello parato in Croazia, a Kuzlaric della Dinamo Zagabria, nel derby fra quest’ultima e la Lokomotiv di Semper, decisivo per la vittoria a sorpresa (1-0) della ex squadra dell’attuale portiere nerazzurro. A Verona, sponda Chievo, si ricordano ancora i tre parati ai play-off di serie B: il 4 agosto 2020, ne annullò uno a Ciciretti dell’Empoli, decisivo per il passaggio del turno. Quattro giorni dopo il bis: ne parò un altro a Ricci dello Spezia. Il tris, l’anno successivo sempre ai play-off contro il Venezia: ai supplementari ne respinse uno al bomber dei lagunari Forte, ma non bastò per l’accesso alla finale.