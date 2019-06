ROMA - Weekend di relax per Francesco Totti e Ilary Blasi, volati prima a Montecarlo poi a Saint Tropez per le godersi un po' di mare. Sbloccata la situazione allenatore, con l'arrivo imminente di Paulo Fonseca, il dirigente giallorosso si è concesso tre giorni di riposo sulla Costa Azzurra: una serata al popolare club di Saint Tropez ‘Les Caves du Roy’, questa mattina invece relax in spiaggia con la moglie.

