La quiete dopo la tempesta: Totti e Ilary festeggiano l'anniversario di matrimonio

ROMA - Quattordici anni di matrimonio ma sempre lo stesso amore. Francesco Totti e Ilary Balsi hanno festeggiato quest'oggi il loro anniversario di nozze: il 19 giugno 2005 la coppia più famosa di Roma diventava protagonista di un vero evento mediatico: Il loro matrimonio veniva trasmesso in diretta su Sky Tg24: decine di telecamere posizionate dentro la bellissima basilica dell'Ara Coeli, centinaia di tifosi e curiosi all'esterno aspettando l'uscita del capitano della Roma e della showgirl.

Dopo quattordici anni Totti e Ilary continuano la loro storia d'amore, con tre figli e ancora tanta passione. L'altro ieri Francesco ha annunciato tramite una conferenza stampa il suo addio al club giallorosso, poi insieme alla famiglia è partito per le vacanze: da Ibiza i due hanno ricordato anche sui social il loro anniversario. "I love you", il messaggio di Ilary su Instagram, poi quattordici cuori ,tutti per il suo grande amore.

