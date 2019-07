De Rossi al Boca, il presidente: "È un vincente, porterà esperienza e carattere"

ROMA - Secondo giorno di Daniele De Rossi al Boca Juniors, pronto a scendere in campo con la maglia degli xeneizes per il suo primo allenamento. Non è ancora arrivata l'ufficialità del suo trasferimento, ma il centrocampista ex Roma dopo essere sbarcato ieri nelle prime ore del mattino ha sostenuto le visite mediche e visitato la Bombonera. "Ho scelto di prenderlo per diversi motivi - ha ammesso il presidente del Boca Angelici a Radio Radio -. Il primo perché sapevamo fosse da sempre un sostenitore del Boca Juniors, poi per la presenza di Burdisso che è stato un suo compagno di squadra e oggi nostro direttore sportivo. Ci porta grande esperienza".

Nonostante i trentasei anni compiuti mercoledì scorso, giorno della sua partenza, per il presidente del Boca l'ex capitano giallorosso sarà un elemento valido: "Il calcio argentino e quello italiano sono completamente diversi, soprattutto nella velocità. È una sfida importante quella che sta per affrontare De Rossi. Va verso un luogo ideologico, verso un calcio diverso come i migranti andavano incontro a una terra sconosciuta. Vedendo il suo carattere credo sarà un trionfatore. Penso che sarà di molto aiuto per la crescita di questi ragazzi perché è un Nazionale".