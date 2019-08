Roma-Zaniolo, torna il sereno. Petrachi fissa l'appuntamento per il rinnovo

ROMA - Dal Real... Al Real. Nicolò Zaniolo torna a splendere in campo proprio contro la squadra che il 19 settembre del 2018 aveva affrontato dal primo minuto nell'esordio con la maglia della Roma. Ieri sera contro il Real Madrid il talento ex Inter ha messo in mostra tutto il suo repertorio, strappando gli applausi dell'Olimpico e del tecnico giallorosso. "Dopo la tempesta c'è sempre il sole... Contento per la prestazione, continuiamo così", le parole del ragazzo su Instagram, contento della prestazione e di rimanere in giallorosso.

Roma, carica Spinazzola: "Pronti per l'inizio del campionato"

Nei prossimi giorni, entro Ferragosto, l'agente di Zaniolo e il diesse Petrachi avvieranno i primi contatti per il rinnovo del contratto. Vigorelli proporrà alla Roma un adeguamento del contratto (ora di settecento mila euro) a 2,5 milioni di euro netti a stagione, il direttore sportivo invece gli proporrà 1,7 milioni netti a stagione più bonus. L'intesa per la fumata bianca può arrivare a metà strada, intanto è tornato il sereno tra Zaniolo e la Roma.



Roma, ultima amichevole: il 17 agosto test con l'Arezzo