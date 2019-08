Roma, ultima amichevole: il 17 agosto test con l'Arezzo

ROMA - Un'ultima amichevole prima di cominciare la stagione. La Roma di Paulo Fonseca è pronta ad affrontare il decimo test prestagionale contro l'Arezzo, in programma sabato 17 agosto alle 19.30 nella città toscana. Dopo la vittoria ai rigori di ieri sera contro il Real Madrid, Fonseca ha chiesto al club di organizzare un'ulteriore partita, a una settimana dalla prima gara di campionato contro il Genoa.

La Roma vince la Mabel Green Cup: Real Madrid ko ai rigori

“La Società Sportiva Arezzo è ben felice di comunicare a tutti gli sportivi amaranto che il precampionato del Cavallino Rampante terminerà con un match di altissimo livello - il comunicato dell'Arezzo -. Sabato 17 agosto alle ore 19:30, presso lo Stadio “Città di Arezzo”, arriverà la AS Roma, al suo ultimo match amichevole prima del debutto in Serie A previsto per il weekend successivo. Una grande partita contro una grandissima squadra del calcio italiano, un’occasione per tutti i tifosi amaranto di venire allo Stadio e colorarlo con sciarpe e magliette, in una notte di festa e di Sport. Nei prossimi giorni verranno comunicati prezzi e modalità d’acquisto dei biglietti, ma sin da ora non prendete impegni, Cuori Amaranto: vi aspettiamo!”

Fonseca: "Dzeko è un nostro giocatore. Grande professionista"