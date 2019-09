Fonseca: "La mia Roma è positiva e motivata. Smalling ok contro l'Atalanta"

ROMA - Seconda trasfera, di fatto la prima dopo il derby all'Olimpico, per la Roma di Paulo Fonseca impegnata contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico portoghese questo pomeriggio ha presentato la sfida di domani contro i rossoblù.

Come ha trovato la squadra dopo l'Europa League?

"La squadra sta bene fisicamente, è motivata e abbiamo avuto il vantaggio di giocare con altri giocatori in coppa. Contro il Bologna saranno impiegati alcuni calciatori che non hanno preso parte alla sfida di Europa League".

Prima trasferta in campionato. Quali insidie nasconde la gara col Bologna?

"È un test eccellente per misurare le nostre capacità. Il Bologna è molto forte, è imbattuto e molto motivato. Ha giocatori molto buoni e riflettono il carattere del loro mister. Sarà compicato ma noi siamo pronti a questo genere di partite".

Nel suo sistema di gioco è meglio avere un regista o due mediani?

"La partita di Europa League aveva caratteristiche diverse alla Serie A, per questo abbiamo giocato con un giocatore più fisico come Diawara. Alla luce delle caratteristiche del campionato italiano preferisco utilizzare due mediani, quindi giocheranno Cristante e Veretout. L'utilizzo di questi giocatori dipende dai momenti di gioco e dalle tattiche dell'avversario, quando vogliamo pressare più alto giochiamo con uno di questi più altri due. Dipende sempre dall'avversario e dal tipo di gioco".

Mhkitaryan è in condizione di essere decisivo in un minutaggio più ampio?

"Sta bene fisicamente, è arrivato in ottime condizioni fisiche. Contro il Sassuolo è stata la sua prima partita e ci siamo allenati poche volte insieme. Il suo margine di crescita è ancora notevole".

Fazio e Kolarov potrebbero riposare? Come sta Smalling?

"Smalling dopo la partita contro l'Europa League ha ripreso ad allenarsi con noi, ma non può essere nelle giuste condizioni fisiche. Ho optato per un allenamento personalizzato per averlo al 100% per la prossima partita. Kolarov? Non possiamo risparmiare tutti i giocatori, vedremo domani se sarà della partita".

Come cambia il suo modo di giocare contro il Bologna, che è una squadra in forma?

"Anche se conosciamo le qualità dell'avversario e l'ottimo momento, noi comunque non cambieremo il nostro modo di pensare e affrontare le partite. Quelli che sono i nostri concetti non verranno alterati".

Il possesso palla è ancora fondamentale nei suoi principi?

"Qui in Italia mi sono accorto che non è facile far registrare differenze nelle percentuali del possesso palla per la qualità delle squadre. Diepnde dalle fasi di partita, ma è un aspetto che va migliorato. In Italia non ci sono grandi differenze in termini di possesso palla perché tutte le squadre hanno qualità e principi offensivi. Non possiamo creare questo divario netto".

Su Mihajlovic?

"Ovviamente ho appreso con tristezza la notizia, ma Mihajlovic è un lottatore. Gli auguro una pronta guarigione, osno sicuro che vincerà questa battaglia. queste sono questioni ben più importanti del calcio e gli faccio i migliori auguri".

Spinazzola è più un'alternativa a destra?

"Sì, fino ad ora l'ho utilizzato a destra ma può essere un'alternativa a sinistra. Abbiamo fatto i conti anche con l'infortunio di Zappacosta".

Ha trovato un po' di negatività a Trigoria quando è arrivato?

"Siamo ancora soltanto all'inizio del percorso, ma questo aspetto ha molto a che fare con il nostro modo di essrre. Il sono una persona positiva e cerco di trasmetterlo ai giocatori. Dobbiamo rimanere sempre equilibrati, perché nelle vittorie non tutte va bene così come nelle sconfitte tutto va male. Nella vita se non lottiamo difficilmente possiamo raggiungere dei traguardi, così come se siamo negativi. questo gruppo si è sempre dimostrato aperto e positivo nelle situazioni".

Bologna e Atalanta la mettono molto sul duello fisico. La Roma accetterà il duello o la vuole impostare diversamente?

"Sono due squadre molto forti fisicamente, nei duelli. Giocano anche uomo contro uomo, noi siamo focalizzati su come contrastare questi momenti con la mobilità dei giocatori. Ci abbiamo lavorato e ci siamo concentrati nel tempo a disposizione. Serve però anche essere forti e presenti nei duelli fisici tenendo testa anche sotto questo punto di vista".

