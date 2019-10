Dzeko turista per un giorno: gita romantica a Venezia con la sua Amra

ROMA - Dalla Puglia al Veneto in poche ore. Edin Dzeko dopo la partita contro il Lecce ha deciso di organizzare una gita romantica a Veneiza insieme alla moglie Amra, che oggi compie 35 anni. Sfruttando il giorno di riposo concesso da Paulo Fonseca, l'attaccante bosniaco ha preso un aereo subito dopo la gara vinta grazie al suo gol, e ha visitato il capoluogo veneto girando tra le stradine e i canali della città.

Prima tappa, piazza San Marco dove Edin e Amra hanno scattato tante foto e visitato la basilica. Poi un giro sul canal grande con un motoscafo privato per ammirare il Ponte di Rialto, la Chiesa di San Geremia, Palazzo Fontana Rezzonico e lo storico Casinò. Il tour è proseguito sempre sui canali, ma questa volta in gondola: prima il grande entusiasmo tra i gondolieri per 'accaparrarsi' la coppia vip, poi il bel giro con tanto di serenata ai due innamorati che hanno ammirato le bellezze architettoniche tra palazzi e ponti.

Dzeko a Venezia con la moglie Amra

Impossibile non comprare due maschere veneziane e provare per pranzo i famosi cicchetti, piccoli crostini di salumi o di pesce accompagnati da una 'ombra', ossia un bicchiere di vino. Edin li ha assaggiati in una delle osterie più buone di Venezia, e anche lì sono bastati pochi secondi per attirare l'attenzione degli appassionati di calcio. "Tra qualche anno vieni a giocare nel Venezia e ti preparo tutti i cicchetti che vuoi", ha scherzato un cameriere con l'attaccante giallorosso.

Il presente e il futuro di Dzeko si chiama Roma, e questa mattina il numero nove è tornato ad allenarsi a Trigoria per cominciare la preparazione alla gara di Europa League contro il Wolfsberger. Nella città austraca non ci sono canali, solamente il fiume Lavant che costeggia il comune di venticinque mila abitanti. Non è certo Venezia, ma per Dzeko e la Roma non sarà neanche una gita.