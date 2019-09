Totti vince al debutto nel calcio a 8: "Le gioco tutte. Pellegrini? Domani lo chiamo"

ROMA - Nuova avventura per Francesco Totti, che questa sera ha allacciato nuovamente gli scarpini per giocare nella lega calcio a otto. L’ex capitano giallorosso, ora con la fascia al braccio per la Totti Sporting Club, è sceso sul campo del suo centro sportivo alla Longarina per la prima partita di campionato contro l’Atletico Winspeare F8.

A pochi minuti dal calcio d’inizio del match Francesco Totti ha scherzato: “Mi hanno chiamato perché gli mancava uno. Se ce la faccio? Mica devo correre io, deve correre il pallone. Sono trent'anni che corre. È un’esperienza piacevole perché gioco con tutti gli amici, è un ritrovo settimanale. Se mi fa giocare il mister le giocherò tutte. Pellegrini? Gli manderò in privato l’in bocca al lupo, in chat privata”.

Totti show: perle in campo nel calcio a 8

Altra partita da dieci e lode per Totti tra numeri, assist ed emozioni per i mille spettatori presenti sulle tribune del centro sportivo. La partita è terminata con la vittoria della squadra di casa per 4 a 2: Totti non ha segnato ma ha incantato con il pallone tra i piedi. È stato uno dei pochi giocatori a non uscire mai dal campo, segno della sua invidiabile forma fisica a 43 anni appena compiuti.