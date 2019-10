Roma, problema muscolare per Jesus: out con l'Udinese. Torna Under

ROMA - Altro problema muscolare in casa Roma, questa volta a fermarsi è Juan Jesus. Il difensore brasiliano ha avvertito un fastidio muscolare alla coscia sinistra che lo ha costretto a fermarsi e a saltare quindi la gara di domani contro l'Udinese. Torna invece tra i convocati Cengiz Under, che domani sarà in panchina alla Dacia Arena.

La lista completa dei convocati:

Portieri: Pau Lopez, Mirante, Fuzato

Difensori: Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola, Calafiori

Centrocampisti: Perotti, Veretout, Zaniolo, Pastore

Attaccanti: Dzeko, Under, Antonucci, Kluivert