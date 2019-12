Roma-Gent con un 7 a 1 nel passato. Ecco la squadra che Fonseca incontrerà nei sedicesimi

ROMA - Sorteggio fortunato per la Roma di Paulo Fonseca che affronterà il Gent nei sedicesimi di Europa League, in programma l'andata all'Olimpico il 20 febbraio, con il ritorno una settimana dopo. Scongiurati i pericoli Manchester United, Arsenal e Siviglia, dall’urna di Nyon è stata sorteggiata la squadra belga che ha un precedente con i giallorossi.

Roma, Castan all'Olimpico. "Strano senza Totti e De Rossi. Grazie romanisti"

Il precedente

Stagione 2009/2010, turni preliminari di Europa League: la squadra allenata in quel momento da Luciano Spalletti - che a settembre venne esonerato per lasciare il posto a Claudio Ranieri - passeggiò prima all’Olimpico con un 3 a 1 davanti a 40mila spettatori, poi dilagò alla Jules Ottenstadion per 7 a 1 con solamente undici mila spettatori presenti. Tripletta di Totti, doppietta di De Rossi, poi Menez e Okaka. Una passeggiata di salute per una squadra che poi abbandonò il torneo Europe ai sedicesimi di finale contro il Panathinaikos per provare l’impresa scudetto, frenata solamente dalla sconfitta contro la Sampdoria a quattro giornate dalla fine del campionato.

Roma-Spal, all'Olimpico le bandiere per Aldrovandi. Il padre: "Finalmente, Federico unisce"

Statistiche del Gent

Sono soprannominati “De Buffalo’s”, i bufali, per la visita di Buffalo Bill e del suo wild west show alla squadra nei primi anni del XX secolo. La squadra gioca le proprie partite casalinghe allo stadio Ghelamco Arena, impianto di ventimila posti inaugurato nel 2013. Il Gent allenato da Jess Thorup dopo 19 partite giocate è attualmente al terzo posto in classifica, lontano dieci lunghezze dalla capolista Club Brugge con 38 gol segnati e 22 subiti. Il suo cammino in Europa League è stato piuttosto semplice: tre vittorie, altrettanti pareggi e nessuna sconfitta, con 11 gol realizzati e 7 subiti nel girone europeo.

Florenzi: “Pronto discorso strappalacrime”. Zaniolo: “Ti meriti il meglio”

Gent è una squadra squadra che segna molto, e con tanti giocatori. In Europa League Depoitre, 31enne attaccante belga, ha segnato quattro reti, nella Jupiter League invece Roman Jarem?uk, 24 anni ucraino, è vice capocannoniere con dieci reti segnate, seguito poi da Jonathan David, diciannovenne promettente canadese, con nove gol. Depoitre e Samata con sette gol allungano la striscia di reti realizzate dal Gent in campionato. Temperature basse a Gand nel periodo di febbraio, che oscillano tra la massima di sette gradi e la minima di due. Possibili precipitazioni con pioggia che non rendono il clima ancora più freddo.

Roma, allenamento il 1° gennaio a porte aperte

Come arrivare a Gand

Gent è la squadra di Gand, città del nord Belgio (capoluogo delle Fiandre Orientali) con 260mila abitanti. La città è situata al centro di alcune delle località più conosciute del Belgio, Bruxelles, Bruges e Anversa. Gand è servita principalmente dagli aeroporti di Bruxelles (situato in Zaventem) e quello di Charleroi, a sud della capitale è usato in particolare dalle compagnie lowcost. Gand è situata in una delle maggiori linee ferroviaria internazionali (Eurostar), oltre che porsi al centro dei collegamenti ferroviari con le città più importanti del Belgio, il triangolo Bruxelles - Bruges - Anversa e i loro aeroporti. Le stazioni ferroviarie di Gand sono la Sint-Pieters e Dampoort, seguono altre stazioni minori come Gentbrugge, Wondelgem e Drongen.