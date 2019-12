Pallotta: "Orgoglioso della Roma e di Fonseca. Un bel modo di chiudere l'anno"

ROMA - È impegnato nella trattativa per la cessione della Roma, ma il presidente James Pallotta ha voluto comunque unirsi ai festeggiamenti per la vittoria di ieri sera al Franchi contro la Fiorentina. Il numero uno americano questo pomeriggio ha voluto inviare un messaggio ai suoi calciatori e ai tifosi con un tweet che sottolinea l'importanza del 4 a 1 sull'ormai ex squadra di Vincenzo Montella, esonerato da Commisso proprio per il duro ko di ieri: "Sono molto orgoglioso dei giocatori della Roma, di Paulo Fonseca e tutto il suo staff dopo la vittoria di ieri a Firenze. Una grande prestazione e un ottimo modo per finire l’anno. Buon Natale e felice anno nuovo. Forza Roma”.

