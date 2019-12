Fonseca e la festa con i tifosi della Roma all'autogrill

Tutti insieme a fare festa nella notte. Giocatori, allenatore, dirigenti, tifosi. Autogrill di Montepulciano, ore 1.30 del mattino: il pullman della Roma si ferma in attesa dei due calciatori usciti in ritardo dallo stadio Franchi causa antidoping. Ci sono ovviamente anche piccoli gruppi di ragazzi che tornano in auto dalla trasferta dopo oltre un’ora in fila al parcheggio.

Roma, i giocatori festeggiano sui social la vittoria contro la Fiorentina

Fonseca e Petrachi coinvolti nella festa dei tifosi della Roma

I tifosi riconoscono il bus della squadra, anche se per l’occasione non è stato scelto il mezzo ufficiale (sicurezza). Partono i cori di incitamento, gli stessi che avevano riscaldato il settore ospiti a fine partita dopo tanta pioggia. Petrachi, Fonseca e i giocatori partecipano, coinvolti, battendo il ritmo e filmando la scena. C’è in quest’adunata spontanea, in questa osmosi improvvisata, l’incredibile risultato che in pochi mesi ha saputo raggiungere la prima Roma senza Totti e De Rossi.