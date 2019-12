Pruzzo chiede scusa ai tifosi: "Lulic il mio mito? Ho detto una cazz***"

ROMA - Roberto Pruzzo chiede scusa ai tifosi della Roma per le dichiarazioni di due giorni fa su Senad Lulic. L’ex attaccante giallorosso il giorno di Santo Stefano in diretta su Radio Radio aveva infatti dichiarato: “Lulic è diventato il mio mito. È un operaio, ogni tanto va fuori giri, ma dimostra quanto possano essere utili questi calciatori in un contesto di alto livello come quello della Lazio. Quando hai una manovalanza così, ogni situazione si può risolvere. Ha 33 anni ma è ancora uno bello tosto, con giocatori così vai lontano”. Dichiarazioni che non sono piaciute affatto alla tifoseria della Roma, che sui social l’ha attaccato duramente: "“Roma, toglilo dalla Hall of Fame”, il post che ha spospolato sui social.

Questa mattina, sempre a Radio Radio, sono arrivate le scuse ai tifosi giallorossi: "Chiedo scusa a tutti i tifosi della Roma per le mie parole di ieri, ma volevo solo sottolineare in un certo tipo di contesto la prestazione di un manovale del calcio come Lulic rispetto a tutti gli altri architetti. Avere contro i tifosi della Roma non è piacevole, ma è stata solo una battuta, una cazzata. Ho sbagliato, involontariamente e chiedo scusa".

