Zappacosta: "Gli infortuni colpa della sfortuna". Patric: "Derby? Vogliamo vincere"

ROMA - A tre giorni dalla sfida, già si respira aria di derby. Il romanista Zappacosta e il laziale Patric questo pomeriggio hanno preso parte all'evento Junior TIM Cup – Il Calcio negli Oratori, promosso dalla Lega Serie A e dal Centro Sportivo Italiano. I due giocatori hanno incontrato i ragazzi dell' Oratorio Santa Silvia impegnati nella competizione, che vivranno un altro momento importante proprio nell’immediato pre partita del derby, quando scenderanno in campo per disputare una partita all'Olimpico. Dal palco dell'evento è intervenuto Patric: "Ci nasci giocando a calcio, è un amore viscerale e quando siamo piccoli stiamo tutti con la palla tra i piedi. Roma - Lazio? Ci godiamo questa vigilia del derby, sappiamo l’importanza di questa partita. I miei idoli sono sempre stati Sergio Ramos e Dani Alves, sono spagnolo e desideravo diventare come loro per come hanno sempre saputo fare la differenza".

Diawara, è lesione. Domani altro consulto per scongiurare l'operazione

Poi le parole dal palco di Zappacosta: "La gente riesce a trasmetterti l’amore per la Roma. Viviamo la settimana in modo particolare, ci sentiamo come i tifosi. Cercheremo di vincere. In Inghilterra bella esperienza, è una realtà diversa e ho imparato una nuova cultura. Sono cresciuto tanto. Ho sempre voluto fare il calciatore. Ho cominciato per puro divertimento e lo faccio tutt’ora, mi diverto cercando di migliorare dando il massimo”.

Queste le parole invece l'intervento di Zappacosta in zona mista.

Come procede il recupero?

“Fortunatamente per adesso procede tutto bene. Sono contento per i risultati ottenuti, bisogna continuare a lavorare per recuperare cose fondamentali per il rientro. Spero di recuperare il prima possibile”.

Qual è il suo obiettivo?

“Il mio obiettivo è rientrare il prima possibile, non c’è una data prefissata. Se riuscissi a tornare domani, lo farei. Sto lavorando per tornare il prima possibile”.

Roma su Januzaj: Petrachi sempre a caccia dell’ala

Qual è l’atmosfera dopo la sconfitta di ieri?

“Naturalmente c’è tanta delusione, ma perdere con la Juve ci può stare. Adesso abbiamo subito voltato pagina come facciamo sempre, sia dopo una sconfitta che una vittoria cerchiamo sempre di voltare pagina e pensare alla partita successiva, specialmente ora che dobbiamo affrontare un derby”.

Come state reagendo ai tanti infortuni?

“Penso che la squadra abbia reagito molto bene a tutti gli infortuni, li sta affrontando nel migliore dei modi. Sono cose che capitano e stanno capitando spesso, però chiunque si ritrova in mezzo al campo dà sempre il suo contributo. Dobbiamo continuare così e stringere i denti”.

Vi preoccupano tutti questi infortuni o è solo sfortuna?

“Io penso sia legato alla sfortuna perché ci sono tanti infortuni, non solo a Roma ma in tante squadre di Italia e di Europa. È un periodo un po’ così, in cui ci sono tanti infortuni e non ci si può fare nulla”.

Come state preparando il derby?

“Lo stiamo preparando come tante altre partite, sappiamo che la gente di Roma ci tiene tanto e quando c’è questa carica intorno all’ambiente si riflette anche su di noi. Sappiamo che è una partita importante per tutti i tifosi ma è molto importante anche per noi perché sono in palio tre punti pesantissimi. Poi è un derby quindi vogliamo vincere”.

Lazio, Luis Alberto e Correa ok per il derby. Inzaghi con il dubbio in attacco