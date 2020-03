Roma, Pellegrini corre: Fonseca vuole lui e Mkhitaryan insieme

ROMA - Lorenzo Pellegrini corre verso il Siviglia. Il centrocampista migliora, l’obiettivo è tornare in campo tra otto giorni nella partita di andata di Europa League contro la squadra di Monchi. Era stata fissata per ieri una risonanza magnetica a Villa Stuart per verificare l’entità della lesione alla coscia sinistra riportata il 20 febbraio scorso nel finale della partita contro il Gent all’Olimpico. Ma considerato che domenica la Roma non giocherà i medici hanno preferito aspettare. La sosta forzata che la squadra giallorossa (come la Lazio) osserverà questa settimana consentirà a Fonseca di preparare nelle migliori condizioni la partita contro il Siviglia. La lesione di modesta entità ha fatto registrare progressi. Il centrocampista continua a fare terapia e da oggi, con la ripresa degli allenamenti dopo due giorni di riposo, le sue condizioni saranno valutate dai medici e poi verrà fissata la nuova risonanza nei prossimi giorni.

Soluzioni

Una settimana di tempo in più dovrebbe consentire a Pellegrini di tornare in campo senza problemi. La sua presenza garantirà a Fonseca altre soluzioni. L’azzurro può tornare nel ruolo di trequartista, che il tecnico portoghese gli ha affidato dall’inizio dell’anno, spostando Zaniolo sulla fascia. In queste due partite di assenza di Pellegrini, in quel ruolo ha giocato Mkhitaryan, che potrebbe tornare a sinistra, con Ünder e Kluivert in ballottaggio per la fascia destra. Ma l’azzurro può giocare anche a centrocampo. Lo ha già fatto, con ottimi risultati. Può far coppia con Cristante, visto che Veretout non è in grandi condizioni di forma. In ogni caso Fonseca non rinuncerà a Pellegrini, che considera il giocatore più tecnico della squadra. Nell’ultima partita giocata contro il Gent, Lorenzo è stato fischiato dai tifosi al momento della sostituzione.

Leggi l'articolo completo sull'edizione nazionale del Corriere dello Sport-Stadio