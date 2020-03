Totti e lo scoop ad Aquilani: "Ho deciso, torno a giocare!"

ROMA - Giornate di isolamento dentro casa per contrastare la diffusione del Coronavirus, ma Francesco Totti non si ferma e continua il suo duro allenamento per rimanere in forma. Lo ha raccontato ieri ad Alberto Aquilani, in una videodiretta su Instagram, mentre si stava godendo un bagno caldo nella sua piscina dentro la villa all'Eur. Tanta corsa, poi gli esercizi in palestra due ore la mattina e altrettante il pomeriggio. E alla battuta di Aquilani, chiedendogli se il prossimo anno avesse in mente di tornare a giocare, Totti scherzando ha risposto: "Sì, torno a giocare. Per forza...".

Totti a casa: corsa, piscina, videochiamate e film

I due sono scoppiati in una risata, ma i tanti follower del capitano giallorosso che stavano seguendo la diretta hanno cominciato subito a scrivere messaggi nella chat. "Capitano saresti ancora utile alla Roma! Torna che con quei piedi puoi ancora fare la differenza!", ha scritto un tifoso. Del resto Francesco non ha mai perso di vista il pallone. Da settembre ha iscritto la sua squadra nel torneo di calciotto, portando tanti ex campioni (tra cui Aquilani) a vestire la maglia della sua Totti Sporting Club. Adesso però che il Coronavirus ha messo alle strette il mondo dello sport, interrompendo i campionati, l'ex Roma è corso ai ripari allenandosi tutti i giorni dentro casa.