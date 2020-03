Coronavirus, Zappacosta furioso: "Vedo gente uscire solo per tre mele o il pane"

ROMA - Davide Zappacosta è furioso per il comportamento delle persone di fronte al Coronavirus. Il terzino della Roma 'intervistato' dall'attore Salvatore Esposito in una diretta su Instagram, ha raccontato il momento che sta passando, distante dalla fidanzata e dalla famiglia, durante l'emergenza Coronavirus. "Sono chiuso a casa da solo perché la mia ragazza e i miei genitori sono ad un’ora da qui e quindi non sono tornato. Il pomeriggio mi alleno e sperimento nuove cose in cucina, poi la sera gioco alla playstation. Non torno a casa (a Sora, ndr) perché ci è stato detto di rimanere fermi. La situazione però è grave. Quando sono uscito per fare la spesa ho incontrato signore in coppia con i cani, gente alsupermercato per comprare mezzo filone di pane o tre mele, poi le persone che corrono... Non corriamo noi che è il nostro lavoro, corrono loro... È una follia".

Sull'infortunio invece: "Ero appena arrivato a Roma e ho avuto questo infortunio che mi ha tenuto fuori per un bel po’. Stavo rientrando ma poi è scoppiato questo caos. Avevo ripreso la palla, scatti e stavo facendo tutto sul campo. Ero vicino al rientro. Ci è stato vietato di fare tutto perché il rischio è troppo alto. Io faccio il possibile a casa, mi sono allestito una piccola palestra sono per cercare di restare in forma. Ma la cosa principale adesso è la salute".