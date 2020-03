Roma, El Shaarawy prepara il ritorno... Con i like sui social

ROMA - "Tornerai a splendere anche tu". Il post di Stephan El Shaarawy con un tramonto e una porta in penombra ha emozionato i tanti follower del Faraone, sempre pronto a rispondere presente con donazioni e challenge per supportare le iniziative a scopo benefico. Ma il post dell'attaccante ha scatenato anche i tifosi della Roma per i suoi like a un suo ritorno in giallorosso. "E tu tornerai a segnare all'Olimpico", gli ha risposto una ragazza sotto la foto: un messaggio apprezzato dai romanisti, ma anche dallo stesso El Shaarawy che ha messo 'mi piace'.

I like di El Shaarawy a un suo ritorno ormai sono frequenti. Partono da gennaio, quando per la dirigenza giallorossa un suo riacquisto era più di un'idea ma non concretizzata per la complessità dell'operazione. "Roma però ti aspetta a braccia aperte!", gli ha scritto un altro tifoso. Ed ecco un altro like, così come al messaggio: "Torna alla Roma Stephan, anche se so che non dipende da te". O meglio, non solo da lui: perché l'attaccante per rientrare in Italia dovrà fare a meno dello stipendio annuale da 14 milioni di euro che sta tuttora percependo allo Shanghai Shenhua. Il club cinese sarebbe tuttavia felice di risparmiare ventotto milioni (per gli altri due anni di contratto) visto anche il tetto salariale imposto alle squadre all'inizio dell'anno, e Stephan si 'accontenterebbe' di ripartire da un ingaggio di tre milioni di euro più bonus a stagione.

"Ti vogliamo bene... Ma devi tornare!", "Vogliamo rivederti con la maglia giallorossa", e via via tanti messaggi dei romanisti, tutti con il 'cuoricino' del Faraone. El Shaarawy è rimasto legato a Roma, a febbraio è tornato all'Olimpico per assistere alla gara di Europa League contro il Gent e quando può cerca sempre di fare tappa nella Capitale. Il futuro può essere di nuovo giallorosso, l'attaccante ha già mandato i suoi segnali. Anzi, i suoi like.