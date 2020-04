Coronavirus, Fonseca: "Cara Roma, sono orgoglioso di te"

ROMA - Il tecnico Paulo Fonseca loda le iniziative della Roma per contrastare l'emergenza Coronavirus, dalle donazioni, all'aiuto ai tifosi più anziani, fino alla vicinanza per chi lotta contro il covid-19: "Cara Roma, sono orgoglioso di te - il video messaggio di Fonseca sui social - Sapevo che sarei venuto a lavorare in una grande squadra e in una grande città. Vivere questo momento difficile insieme a voi mi fa davvero capire la grandezza e dignità con la quale i romani e gli italiani stanno affrontando tutto questo. E i gesti fatti dal mio club per supportare le persone più fragili e in difficoltà mi riempiono di orgoglio di fare parte di questo progetto”.

